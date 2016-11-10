Турок под Березой: что фармацевт из Стамбула нашел в белорусской глубинке

Новости Беларуси. Герой нашего сюжета променял многомиллионный турецкий город на маленькую белорусскую деревню. В Стамбуле у него был свой солидный бизнес и квартира с видом на море. Но именно здесь он нашел любовь, уважение и истинное призвание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бывший фармацевт стал работать на земле.

Имена у буренок в основном наши, а вот понимают они и по-турецки тоже. Их хозяин Экрем Сайлык пять лет назад перебрался из многомилионного Стамбула в белорусские Сигневичи с сотней хат. Главная причина – во всех смыслах безграничная любовь к девушке. Но привела сюда еще и мечта.

Экрем Сайлык, житель деревни Сигневичи:

У меня всегда была мечта такая – с природой, животными заниматься. Я за ними ухаживаю, и они за мной ухаживают.

Фермерское хозяйство Экрем начинал с нуля, сейчас – это основной источник дохода.

Благо, под рукой все необходимое. Почти все продукты в этой белорусско-турецкой семье с собственного подворья.

Экрем Сайлык:

Тут корм получается дешевле, земли много, отсюда можно отправить в Европу, потому что в Беларуси очень хорошо.

Теперь для бывшего фармацевта глубинка под Березой – вторая родина и место, где отдыхает душа. Здесь любимая жена, двое детишек и большое хозяйство: коровы, овцы, козы да гуси. Хлопот много, но и плоды трудов не могут не радовать.

Экрем Сайлык:

У меня свой сыр, своё масло, свой творог, у меня своё мясо, свои яйца. Можно сказать, что только за хлебом идем в магазин.

С годами Экрем привык не только к местному укладу жизни, драникам, словам женского рода, но и пополнил запас слов на белорусском. Говорит, в деревне без него не обойтись.

Экрем Сайлык:

«Грошы» – это белорусский, «чуеш» – тоже белорусский.

Экрем искренне верит в сближение двух стран. К слову, такая возможность появится уже 11 ноября: в Минске на белорусско-турецком бизнес-форуме встретятся деловые круги Беларуси и Турции.