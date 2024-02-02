Воложин принимает областные «Дожинки» в 2024-м – узнали, что построят в городе

Систему жилищно-коммунального хозяйства Воложина модернизируют в ближайшее время. Сам же райцентр вместе с поселками Ивенец и Раков усилят свой туристический потенциал и привлекательность, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Об этом шла речь на выездном заседании Миноблисполкома в Воложине. Именно здесь пройдет областной фестиваль-ярмарка хлеборобов «Дожинки». Как отметил губернатор Александр Турчин, обновление должно комплексно затронуть разные сферы. Преображение ожидает центральная площадь, где пройдут основные мероприятия. Обновят и историческое здание иешивы. Кроме того, в Воложинском районе в планах на этот год строительство трех станций обезжелезивания и котельной. В целом же проведение «Дожинок» придаст новый импульс социально-экономическому развитию всего региона.