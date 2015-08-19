Тунис отменил визы для граждан Беларуси

Новости Беларуси. Отныне белорусы смогут ездить в Тунис без виз. Правительство северо-африканской республики приняло решение об отмене этих документов для граждан Беларуси. Теперь для посещения Туниса достаточно иметь действующие паспорта и билеты. Время пребывания не должно превышать 90 суток. Также решение тунисской стороны об отмене виз распространяется на граждан России и Молдовы.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

МИД Беларуси приветствует это решение тунисской стороны. Одновременно необходимо напомнить, что в Тунисе продолжает действовать режим чрезвычайного положения, введенного в связи с двумя крупными террористическими актами. МИД рекомендовал гражданам Беларуси, находящимся в этой стране, соблюдать максимально возможные меры предосторожности и избегать мест массового скопления людей. Эти рекомендации внешнеполитического ведомства остаются в силе.