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Тунис отменил визы для граждан Беларуси

19 августа 2015 17:22
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Новости Беларуси. Отныне белорусы смогут ездить в Тунис без виз. Правительство северо-африканской республики приняло решение об отмене этих документов для граждан Беларуси. Теперь для посещения Туниса достаточно иметь действующие паспорта и билеты. Время пребывания не должно превышать 90 суток. Также решение тунисской стороны об отмене виз распространяется на граждан России и Молдовы.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:
МИД Беларуси приветствует это решение тунисской стороны. Одновременно необходимо напомнить, что в Тунисе продолжает действовать режим чрезвычайного положения, введенного в связи с двумя крупными террористическими актами. МИД рекомендовал гражданам Беларуси, находящимся в этой стране, соблюдать максимально возможные меры предосторожности и избегать мест массового скопления людей. Эти рекомендации внешнеполитического ведомства остаются в силе.

# общество # Выезд за границу # Дмитрий Мирончик

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