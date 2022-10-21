Трудовые условия. К каким работам нельзя привлекать беременных?
Для женщин и работников, у которых есть дети, при трудоустройстве, оплате труда, а также увольнении законодательством определен особый ряд норм. Они устанавливают дополнительные гарантии для данной категории граждан и содержат ограничения, распространяющиеся на действия работодателей. К примеру, женщин запрещено привлекать к подземным работам, ко всему, что связано с вредными и опасными условиями труда. А что если женщина в положении?
Алеся Терешкова, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Беременных нельзя привлекать к сверхурочным работам, работе в выходные дни, в праздничные дни, в ночное время, в командировки нельзя направлять. А вот уже женщин, у которых имеются дети, можно направить на такие работы, но только с их согласия. Недопустимо отказывать беременной женщине в заключении трудового договора в связи с ее беременностью, недопустимо снижать ей заработную плату, потому что она беременная. Женщины, у которых имеются дети до полутора лет, могут быть переведены на более легкую работу.
Для мам, у которых есть дети до года, предусмотрены дополнительные перерывы для кормления не реже чем через три часа и не менее 30 минут, если детей двое, количество минут прямо пропорционально увеличивается. При определенных обстоятельствах на дополнительное время могут рассчитывать и работающие отцы, которые ухаживают за ребенком, пока мама долгое время находится в больнице, например.
Алеся Терешкова:
Данные перерывы могут присоединяться, допустим, к началу или к окончанию рабочего дня. Необязательно, чтобы женщина в этот период именно кормила ребенка, то есть он предоставляется ей в любом случае. Гарантии для лиц, которые воспитывают малолетних детей: им предоставляются дополнительные перерывы для кормления, запрещается работа сверхурочно, в ночное время, в праздничное, в выходные дни, командировки без их согласия. Могут быть переведены на более легкий труд, если не могут выполнять свою работу, это при наличии детей до 1,5 года. Запрещается отказывать в заключении трудового договора по мотивам наличия детей, запрещается снижать заработную платы в связи с наличием детей, запрещается расторгать трудовой договор в связи с сокращением численности штата.
Усыновители или опекуны имеют право на отпуск по уходу за ребенком. А те, кто взял ребенка под опеку или усыновил в возрасте до трех месяцем, могут даже получить отпуск по беременности и родам. Дополнительный свободный от работы день предоставляется ежемесячно либо еженедельно определенной категории лиц и при наличии особых условий.
Алеся Терешкова:
Ежемесячно предоставляется матери, мачехе, отцу, отчиму, опекуну, попечителю, если они воспитывают ребенка-инвалида до 18 лет. А также может предоставляться этой же категории лиц, если они воспитывают двоих детей, не достигших 16 лет.
В первом случае такой выходной будет оплачиваться, во втором случае он будет оплачиваться, только если это предусмотрено коллективным договором и его локальными нормативными правовыми актами.
Алеся Терешкова:
Еженедельно предоставляется такой дополнительный свободный от работы день той же категории лиц, если они воспитывают ребенка-инвалида до 18 лет либо трое и более детей до 16 лет.
По действующему трудовому законодательству, у нас в стране запрещается ущемлять сотрудников по половому признаку. Вместе с тем существует ряд профессий, овладеть которыми женщины по ряду объективных причин не могут. Неженскими по-прежнему остаются следующие профессии: паяльщик, ремонтник вручную асфальтобетонных покрытий дорог, кузнец, пожарный, лесоруб и другие.