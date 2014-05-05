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Третий в Минске кризисный центр для женщин появился в Ленинском районе

05 мая 2014 17:51
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Новости Беларуси. Еще один кризисный центр для женщин появился в Минске. После удачного старта в Первомайском и Московском районах кризисная комната открылась и на базе территориального центра Ленинского района.

Жертвам домашнего насилия специалисты помогут не только снять эмоциональное напряжение и разрешить конфликт, но и предоставят временное убежище за счет городского бюджета. Проживание в квартире бесплатное, только продукты питания постояльцы должны приобрести самостоятельно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Белоусова, психолог отделения социальной адаптации и реабилитации территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района:
Это первый в своем роде в Минске проект, который реализуется Министерством труда и социальной защиты совместно с ООН. Она предполагает собой трехкомнатную квартиру, в которой могут жить примерно три семьи с маленькими детьми, с подростками, сами люди, которые подверглись домашнему насилию.

# общество # Государственная политика в сфере социальной защиты # Государственная политика # Ольга Белоусова

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