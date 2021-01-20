«Требует рынок телевещания». В Беларуси вводят систему медиаизмерения

Ее масштабное внедрение запланировано уже на апрель 2021 года.

Новости Беларуси. Рейтинг телеканалов и интерес рекламодателей объединит отечественная система медиаизмерения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 января СМИ и рекламщики могли получить больше информации о работе проекта по измерению так называемого телесмотрения. Новый способ получения такой информации разработали белорусские специалисты с учетом мирового опыта на основе программных продуктов британской компании – лидера рынка маркетинговых исследований, представленного более чем в 100 странах.

Главные цели создания cистемы медиаизмерения – повышение конкурентоспособности телеканалов, предоставление рекламному рынку универсального инструмента для оценки эффективности затрат, влияние на формирование информационной политики и улучшение телевизионного контента.