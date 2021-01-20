«Требует рынок телевещания». В Беларуси вводят систему медиаизмерения

Новости Беларуси. Рейтинг телеканалов и интерес рекламодателей объединит отечественная система медиаизмерения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее масштабное внедрение запланировано уже на апрель 2021 года.
Новости Беларуси. Рейтинг телеканалов и интерес рекламодателей объединит отечественная система медиаизмерения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее масштабное внедрение запланировано уже на апрель 2021 года.
20 января СМИ и рекламщики могли получить больше информации о работе проекта по измерению так называемого телесмотрения. Новый способ получения такой информации разработали белорусские специалисты с учетом мирового опыта на основе программных продуктов британской компании – лидера рынка маркетинговых исследований, представленного более чем в 100 странах.
Главные цели создания cистемы медиаизмерения – повышение конкурентоспособности телеканалов, предоставление рекламному рынку универсального инструмента для оценки эффективности затрат, влияние на формирование информационной политики и улучшение телевизионного контента.
Развитию проекта поспособствовал указ Президента «О создании в Республике Беларусь системы медиаизмерений». Такой способ оценки аудитории покажет не только количество телезрителей, но самое главное – опишет социально-демографический портрет – то, чего не могли оценить измерительные системы предыдущих поколений. За предпочтения телезрителей будут отвечать специальные приборы – медиаметры.
Владимир Бобцов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Медиаизмеритель»:
Мы не знаем, кто смотрит это телевидение. Вот с построением данной системы мы будем знать, какую программу кто смотрит, в какой возрастной категории. Это мужчина либо женщина, это молодой либо пожилой человек. И, соответственно, мы сможем строить эфирную сетку. Телевидение сможет (работать – прим. ред.), ориентируясь на определенную категорию зрителя. Вот что основное требует рынок телевещания.
К слову, телесмотрение в Беларуси выше, чем во многих странах СНГ. Это отмечают специалисты. Чаще всего у телевизора проводят женщины 50+, это больше 20 % аудитории. Мужчины этого возраста ненамного отстают, а вот молодые люди в возрасте 15-24 лет смотрят телевизор в среднем 1,5 часа в день.