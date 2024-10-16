Товарооборот Беларуси и Сербии достиг 133 млн. долларов

Парламенты Беларуси и Сербии нацелены на дальнейшее развитие сотрудничества. Это подчеркнул председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко во время встречи с послом Сербии Илиной Вукайлович по случаю начала ее дипмисии в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сербия – ключевой партнер Беларуси на Балканах. Это фактически единственное государство Европы, с которым у нас действует договор о свободной торговле и безвизовый режим. Мы придерживаемся принципа территориальной целостности сербского государства, поддерживаем партнеров на международных площадках. Стороны намерены укреплять взаимодействие.

Илина Вукайлович, Чрезвычайный и Полномочный посол Сербии в Беларуси:

У нас традиционно дружественные, теплые, братские отношения. Наши люди дружат, работают. Мы готовы продолжать в том же духе. У Беларуси очень высокий научный потенциал. И медицина у вас очень хорошая, система здравоохранения. И мы, конечно, пытаемся развивать абсолютно все направления сотрудничества на благо наших народов и в соответствии с нашими двухсторонними отношениями и интересами.

Беларусь и Сербия развивают сотрудничество по всем ключевым направлениям. По итогам прошлого года товарооборот достиг отметки в 133 миллиона долларов. В планах увеличить цифру до 500 миллионов долларов.