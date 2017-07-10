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Торжественная церемония открытия отделения посольства Нидерландов состоится в Минске 10 июля

10 июля 2017 06:17
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Новости Беларуси. В Минске 10 июля состоится церемония официального открытия отделения посольства Нидерландов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудничество независимой Беларуси с этой европейской страной имеет историю в четверть века. Дипломатическое присутствие в Минске расширяет возможности и демонстрирует интерес к развитию как торгово-экономической, так и политической составляющей взаимодействия.

К слову, именно 10 июля в Минске собираются все руководители загранучреждений Беларуси. В Академии управления при Президенте начинается ежегодная учеба дипломатов.

# общество # Беларусь-Нидерланды

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