Торговые роботы завоевывают биржи

Количество роботов, долгое время составлявшее около 30, к августу 2009 года достигло 70. Также расширился спектр инструментов, с которыми совершается более одной сделки в минуту.

Первые попытки создания автоматизированных систем торговли предпринимались еще в конце прошлого века - как только развитие интернета сделало такие технологии доступными. Отслеживать их торговую активность биржи начали лишь 3-4 года назад.

Кризис вызвал скачок доли роботов в биржевых торгах по всему миру. По данным Deutsche Boerse, в 2004 году на долю роботов приходилось 20% объема электронных торгов акциями, а в первой половине 2009 года - уже 42%. На LSE доля «технических трейдеров» в 2005 году редко превышала 15%, к январю 2008 году приблизилась к 20%, а к началу 2009 года превысила 30%. На NYSE доля «программного трейдинга» в последние годы редко превышала 30%, но летний спад активности на нем отражается меньше: в июне 2009 года доля впервые две недели подряд была выше 48%.

Огромное число заявок становится проблемой для бирж: перегружаются каналы связи, серверы брокерских систем, растет время обработки информации о торгах. РТС в июне ввела сертификацию торговых роботов, работающих на ее срочном рынке FORTS, и плату за превышение предела транзакций - 2000 в день. Подобные меры планирует и ММВБ, сообщает Newsru.com.