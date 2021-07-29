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Торговля с 171 страной и поставки в 119. В Мингорисполкоме подвели итоги развития столицы за полгода

29 июля 2021 14:26
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Новости Беларуси. Итоги социально-экономического развития Минска за первое полугодие подвели на заседании Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Торговля товарами сейчас осуществляется со 171 страной мира.

Торговля с 171 страной и поставки в 119. В Мингорисполкоме подвели итоги развития столицы за полгода-1

Также постоянно расширяется география экспорта. Поставки осуществляются в 119 стран, в том числе экзотические: Чад, Гану, Сенегал.

Что касается экспорта услуг, то здесь у столицы складывается положительное сальдо. Валовой региональный продукт за 6 месяцев составил более 26,5 миллиона рублей. Доля Минска в формировании ВВП республики – почти 34 %.

# Мингорисполком # общество # Фотофакт

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