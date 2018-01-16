«Только появились признаки мороза – началась его вялость». Медведь Фёдор из Могилёва предсказывает погоду

Новости Беларуси. Медведь Федор из Могилевского зоосада до сих пор не уходит в зимнюю спячку. Косолапого считают хорошим синоптиком: перед большими морозами тот всегда впадает в глубокий сон,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но в эту зиму Федя еще толком спать не ложился.

Федору не спится. В отличие от всех нормальных медведей, греющих бока в берлогах, этот косолапый как ни в чем не бывало гуляет по своим роскошным апартаментам. Отдельная столовая, две спальни, игровой вольер – царские условия. При такой жизни Федя научился предсказывать погоду. Каждый год он перед морозами засыпает, а просыпается перед потеплением – и еще ни разу не ошибся.

Георгий Малиновский, директор Могилевского агролесотехнического колледжа:

Если смотреть по 2018 году было тепло – он в спячку не уходит. Только появились признаки мороза – уже вчера началась его вялость. По всем признакам через день-два Федя все-таки окунется в объятия Морфея. А значит настоящая зима еще впереди. В дикой природе заснул бы раньше, но в неволе у зверя вырабатываются другие рефлексы. Еще бы, при таком-то питании.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Зимний рацион косолапого содержит все необходимые ему микро- и макроэлементы. Это 10 килограммов различной вкуснятины. Сегодня в меню – каша, куриные субпродукты, рыба, яблоки. Ну, и любимое лакомство Феди – хлеб с сахаром и медом. Работник зоосада Иван – лучший друг медведя, его личный официант. Но общаются лишь на расстоянии –издержки дружбы человека и дикого животного. В еде Федька стал привередлив. Кашу не трогает, только мед с рыбой. Слабый аппетит – еще один признак скорой спячки. А вот повадки не зависят от погоды. Испугать оператора – это пожалуйста.

Иван Нижников, заведующий учебной лаборатории Могилевского зоосада:

Это самое мое любимое животное, потому что с ним можно пообщаться, он всегда выслушает, посидит, подумает. Всегда примет лакомство, как мед мы ему даем, конфету.