Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 10 апреля: законопроект «Об обращении с животными»

В Беларуси на общественное обсуждение вынесен законопроект «Об обращении с животными». Это закон не могут принять уже 10 лет. В разные периоды он доходил до парламентариев, однако по разным причинам его отправляли на доработку – возникали различные вопросы. Этой весной за создание этого законопроекта взялось Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Что из этого получилось? Что происходит?

Гости программы:

Наталья Гуйвик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;

Ирина Петкун, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;

Михаил Белый, кинолог;

Ирина Протас, главный ветеринар управления ветеринарии Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома;

Ольга Карпова, зоозащитник;

Виолетта Андрианова, консультант управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь.