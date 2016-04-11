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Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 10 апреля: законопроект «Об обращении с животными»

11 апреля 2016 07:16
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В Беларуси на общественное обсуждение вынесен законопроект «Об обращении с животными». Это закон не могут принять уже 10 лет. В разные периоды он доходил до парламентариев, однако по разным причинам его отправляли на доработку – возникали различные вопросы. Этой весной за создание этого законопроекта взялось Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Что из этого получилось? Что происходит?

Гости программы:

Наталья Гуйвик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;

Ирина Петкун, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;

Михаил Белый, кинолог;

Ирина Протас, главный ветеринар управления ветеринарии Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома;

Ольга Карпова, зоозащитник;

Виолетта Андрианова, консультант управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь.

# общество # Проекты СТВ # Наталья Гуйвик # Ирина Петкун # Михаил Белый # Ирина Протас # Ольга Карпова # Виолетта Андрианова

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