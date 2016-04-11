Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 10 апреля: законопроект «Об обращении с животными»

В Беларуси на общественное обсуждение вынесен законопроект «Об обращении с животными». Это закон не могут принять уже 10 лет. В разные периоды он доходил до парламентариев, однако по разным причинам его отправляли на доработку – возникали различные вопросы. Этой весной за создание этого законопроекта взялось Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Что из этого получилось? Что происходит?
Гости программы:
Наталья Гуйвик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;
Ирина Петкун, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;
Михаил Белый, кинолог;
Ирина Протас, главный ветеринар управления ветеринарии Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома;
Ольга Карпова, зоозащитник;
Виолетта Андрианова, консультант управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь.