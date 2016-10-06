«Тогда надо уходить из профессии и заниматься гламурной журналистикой»: боится ли Соловьёв за свою семью?

Владимир Соловьёв, журналист, теле- и радиоведущий в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Владимир Рудольфович, Вы время от времени нанимаете охрану. Я вот, честно говоря, не свидетель…
Владимир Соловьёв:
Я никогда не нанимаю, она всегда есть.
Всегда. И охраняет Вашу семью.
Владимир Соловьёв:
Это громко сказано.
Я не очень люблю на эту тему активно говорить, потому что охрана должна работать, её не надо видеть.
Но да. Много лет уже «да».
Это, всё-таки, следствие Вашей журналистской деятельности, Ваших высказываний? Вы процитировали, по-моему, древневосточную мудрость «Если смелость приходит из-за отсутствия размышлений о последствиях своих поступков…»
Владимир Соловьёв:
Да.
Но страх-то… Допустим, Вы не боитесь за себя. Но у Вас же столько детей.
Владимир Соловьёв:
Тогда надо уходить из профессии.
Можно же заниматься гламурной журналистикой, можно заниматься lifestyle-ом, рассказывать о заднице Кардашьян.
Жена Вам не говорит: «Володя, что ты делаешь, у нас же дети?»
Владимир Соловьёв:
Ну, жёны, наверняка, что-то говорят.
Но они же понимают, за кого они когда-то выходили замуж. Я же третьим браком женат. Это риск, это обычная часть профессии.
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