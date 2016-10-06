«Тогда надо уходить из профессии и заниматься гламурной журналистикой»: боится ли Соловьёв за свою семью?

Владимир Соловьёв, журналист, теле- и радиоведущий в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Владимир Рудольфович, Вы время от времени нанимаете охрану. Я вот, честно говоря, не свидетель…

Владимир Соловьёв:

Я никогда не нанимаю, она всегда есть.

Всегда. И охраняет Вашу семью.

Владимир Соловьёв:

Это громко сказано.

Я не очень люблю на эту тему активно говорить, потому что охрана должна работать, её не надо видеть.

Но да. Много лет уже «да».