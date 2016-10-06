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«Тогда надо уходить из профессии и заниматься гламурной журналистикой»: боится ли Соловьёв за свою семью?

06 октября 2016 21:07
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Владимир Соловьёв, журналист, теле- и радиоведущий в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Владимир Рудольфович, Вы время от времени нанимаете охрану. Я вот, честно говоря, не свидетель…

Владимир Соловьёв:
Я никогда не нанимаю, она всегда есть.

Всегда. И охраняет Вашу семью.

Владимир Соловьёв:
Это громко сказано.

Я не очень люблю на эту тему активно говорить, потому что охрана должна работать, её не надо видеть.

Но да. Много лет уже «да».

«Тогда надо уходить из профессии и заниматься гламурной журналистикой»: боится ли Соловьёв за свою семью? -1


Это, всё-таки, следствие Вашей журналистской деятельности, Ваших высказываний? Вы процитировали, по-моему, древневосточную мудрость «Если смелость приходит из-за отсутствия размышлений о последствиях своих поступков…»

Владимир Соловьёв:
Да.

Но страх-то… Допустим, Вы не боитесь за себя. Но у Вас же столько детей.

Владимир Соловьёв:
Тогда надо уходить из профессии.

Можно же заниматься гламурной журналистикой, можно заниматься lifestyle-ом, рассказывать о заднице Кардашьян.

Жена Вам не говорит: «Володя, что ты делаешь, у нас же дети?»

Владимир Соловьёв:

Ну, жёны, наверняка, что-то говорят.

Но они же понимают, за кого они когда-то выходили замуж. Я же третьим браком женат. Это риск, это обычная часть профессии.

Полностью текст интервью и видео здесь

# общество # Телеведущий # Владимир Соловьёв

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