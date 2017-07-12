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То, что умирает журналистика – это блеф: Шариф Хамдамов, главный редактор газеты Таджикистана

12 июля 2017 09:10
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Новости Беларуси. 12 июля Минск станет масштабной дискуссионной площадкой. Всемирный конгресс русской прессы собрал представителей более 50 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пленарном заседании принимает участие и Президент Беларуси.

Деятельность СМИ в условиях цифровой реальности, роль прессы в освещении военных конфликтов и сохранение славянской культуры. Какие еще темы заявлены в формате встречи – узнаем у нашего корреспондента.

Юлия Бешанова, СТВ:
Сегодня мы без преувеличения работаем в эпицентре мировых новостей. В очередной раз Минск стал масштабной международной диалоговой площадкой. Сегодня в Беларуси расскажут и покажут как минимум из полусотни стран.

Именно из стольких государств прибыли участники XIX Всемирного конгресса русской прессы.

Тем для обсуждения более чем достаточно. Сегодня в мире говорят, слушают и смотрят на русском языке более чем в 70 странах. А потому и вызовы, которые стоят перед представителями СМИ, одинаковы и у белорусских, и  у иностранных коллег. Говорить будут о месте русскоязычных СМИ в мировом информационном пространстве, обсудят ответственность журналистов перед аудиторией. Ну и, конечно, не обойдут вниманием вопрос: «Не вытеснят ли интернет-издания традиционные масс-медиа?». В кулуарах участники форума активно обсуждали все эти вопросы, и нам удалось с ними пообщаться.

То, что умирает журналистика – это блеф: Шариф Хамдамов, главный редактор газеты Таджикистана-1

Юрий Обозный, главный редактор журнала «Русская Швейцария»:
Жизнь меняется, конечно, меняется. Потому что люди не имеют времени смотреть печатные издания часто, многие в дороге это делают. Есть целые страны, такие, как Швейцария, где люди по дороге на работу проводят очень много времени. Поэтому они слушают или читают на бегу.

Мы выбрали форму печатного журнала, который позволяет взвешено, разумно готовить материалы.

И, как говорится, 10 раз отмерить и один раз отрезать, прежде чем выкладывают люди в интернет вещи, которые, конечно, можно поменять быстро. Но осадок остается.

Шариф Хамдамов, главный редактор газеты Таджикистана:
Понимание того, что журналист и блогер – это разные вещи. Блогеры – это люди-непрофессионалы, которые выражают свое мнение без учета мнения общественности.

А журналист изучает мнение общественности, анализирует, пропускает через себя и доводит до своей аудитории.

Это разные вещи. Поэтому то, что умирает журналистика – это блеф.

То, что умирает журналистика – это блеф: Шариф Хамдамов, главный редактор газеты Таджикистана-4

Анатолий Лозинский, издатель газеты «Обзор» (Литва):
Я являюсь издателем еженедельной газеты «Обзор» русскоязычной, одной из самых популярных и многотиражных. Еженедельник. И мы постоянно размещаем материалы об Островецкой АЭС, причем стараемся подходить объективно: даем материалы и литовской стороны, и белорусской стороны тоже.

Подробнее в видеоинформации.

# общество # Фотофакт # Юлия Бешанова # Всемирный конгресс русской прессы

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