То, что умирает журналистика – это блеф: Шариф Хамдамов, главный редактор газеты Таджикистана

Новости Беларуси. 12 июля Минск станет масштабной дискуссионной площадкой. Всемирный конгресс русской прессы собрал представителей более 50 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пленарном заседании принимает участие и Президент Беларуси.

Деятельность СМИ в условиях цифровой реальности, роль прессы в освещении военных конфликтов и сохранение славянской культуры. Какие еще темы заявлены в формате встречи – узнаем у нашего корреспондента.

Юлия Бешанова, СТВ:

Сегодня мы без преувеличения работаем в эпицентре мировых новостей. В очередной раз Минск стал масштабной международной диалоговой площадкой. Сегодня в Беларуси расскажут и покажут как минимум из полусотни стран.

Именно из стольких государств прибыли участники XIX Всемирного конгресса русской прессы.

Тем для обсуждения более чем достаточно. Сегодня в мире говорят, слушают и смотрят на русском языке более чем в 70 странах. А потому и вызовы, которые стоят перед представителями СМИ, одинаковы и у белорусских, и у иностранных коллег. Говорить будут о месте русскоязычных СМИ в мировом информационном пространстве, обсудят ответственность журналистов перед аудиторией. Ну и, конечно, не обойдут вниманием вопрос: «Не вытеснят ли интернет-издания традиционные масс-медиа?». В кулуарах участники форума активно обсуждали все эти вопросы, и нам удалось с ними пообщаться.