Тир, карусели, мангалы: в Минске пляжи и зелёные зоны подготовили к летнему сезону

Новости Беларуси. Свой берег ближе. Зоны отдыха и пляжи готовы к наплыву отдыхающих, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Специалисты очистили территорию, установили беседки, обновили детские и спортивные площадки.
Новости Беларуси. Свой берег ближе. Зоны отдыха и пляжи готовы к наплыву отдыхающих, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Специалисты очистили территорию, установили беседки, обновили детские и спортивные площадки.
В текущем сезоне у водоемов появились 11 новых беседок и 13 комплектов лесной мебели. Также на пляжах дополнительно установлено более 50 мангалов.
Так что зон для пикника на таких водохранилищах, как Птичь, Заславское, Цнянское и Вяча стало ещё больше. Для чистого отдыха зелёные зоны оснастят новыми урнами и увеличат количество биотуалетов. Вдвое больше станет фотоловушек, которые проследят за культурой минчан. Полностью подготовить пляжи к лету обещают до 18 мая.
Александр Проминский, начальник службы по содержанию городских лесов, пляжей и МКАД УП «Минское лесопарковое хозяйство»:
У нас запланирован тир, водная катапульта, цепочная карусель, точки общепита и пункты проката.