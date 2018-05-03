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Тир, карусели, мангалы: в Минске пляжи и зелёные зоны подготовили к летнему сезону

03 мая 2018 19:33
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Новости Беларуси. Свой берег ближе. Зоны отдыха и пляжи готовы к наплыву отдыхающих, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Специалисты очистили территорию, установили беседки, обновили детские и спортивные площадки.

Тир, карусели, мангалы: в Минске пляжи и зелёные зоны подготовили к летнему сезону-1

В текущем сезоне у водоемов появились 11 новых беседок и 13 комплектов лесной мебели. Также на пляжах дополнительно установлено более 50 мангалов.

Тир, карусели, мангалы: в Минске пляжи и зелёные зоны подготовили к летнему сезону-4

Так что зон для пикника на таких водохранилищах, как Птичь, Заславское, Цнянское и Вяча стало ещё больше. Для чистого отдыха зелёные зоны оснастят новыми урнами и увеличат количество биотуалетов. Вдвое больше станет фотоловушек, которые проследят за культурой минчан. Полностью подготовить пляжи к лету обещают до 18 мая.

Тир, карусели, мангалы: в Минске пляжи и зелёные зоны подготовили к летнему сезону-7

Александр Проминский, начальник службы по содержанию городских лесов, пляжей и МКАД УП «Минское лесопарковое хозяйство»:
У нас запланирован тир, водная катапульта, цепочная карусель, точки общепита и пункты проката.

# Отдых # общество # Александр Проминский # Фотофакт

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