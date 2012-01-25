Типы проектных решений для реконструкции и капитального ремонта молочно-товарных ферм

Новости Беларуси, Гомельская область. Белорусские сельхоз-преприятия приступают к масштабной реконструкции ферм. В декабре прошлого года Президент потребовал пересмотреть подходы к финансированию АПК. И, в частности, модернизировать отечественные фермы. А накануне Правительство Беларуси утвердило проекты для их реконструкции и капитального ремонта.

Николай Воробей – руководитель молодой. Задача же перед ним стоит непростая – вывести на современный уровень производство молока за собственные средства хозяйства, где без капитального ремонта никак не обойтись.



Николай Воробей, управляющий отделением «Конезавод № 59» КСУП «Тепличное»:

В реконструкцию этого сарая уже вложили 400 миллионов, еще 600 вложим. Кроме того, нужно ремонтировать еще два сарая и дом животновода. На все – где-то 2,5 миллиарда.



Всю прибыль, а за прошлый год молочно-товарный комплекс дал четыре миллиарда рублей, сейчас вкладывают в реконструкцию. Деньги уходят в основном на стройматериалы и оборудование. Строят сами же работники предприятия – механизаторы, сварщики и другие специалисты. Кроме того, теперь появилась возможность сэкономить и на проектно-сметной документации.



Вадим Чекан, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома:

Раньше зачастую при реконструкции объектов сельхозпредприятие привлекало проектную организацию, которая выполняла дорогостоящий объект. Сегодня же хозяин считает средства, которые необходимо направить, ведь это его собственные средства. Он сегодня по каждому намеченному мероприятию составляет отдельную смету и выполняет каждый объект по мере необходимости хозспособом.



Новые правила определили четыре основных типа проектных решений для ремонта молочно-товарных ферм. Задачу упростили. Документации – минимум, а список типовых проектов пополнят уже реализованные индивидуальные. Экономия аграриев – до 30% в денежном эквиваленте, плюс сроки строительства сократятся – ждать разработку и долгие согласования проекта при обычном ремонте теперь не придется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Все это поможет аграриям выполнить поставленную президентом задачу: каждое хозяйство в текущем году за свой счет должно построить или отремонтировать по одной ферме.



Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если у тебя в области 240 хозяйств, вы должны собственными силами модернизировать 240 ферм в каждом хозяйстве. По стране это – 1200. Списки должны быть у меня на столе. Комитет госконтроля и помощники все эти фермы проверят, чтобы вы туда не внесли ферму, которая уже готова, и потом мне отрапортовали. Если мы это не сделаем, мы будем кувыркаться еще 10 пятилеток с сельским хозяйством, с модернизаций ферм.



Только на Гомельщине в этом году модернизировать молочно-товарные фермы запланировали почти две сотни хозяйств. Общая стоимость работ – 322 миллиарда рублей. Все из собственных средств.