Кубраков: «В нашей службе подвиг, он везде». Заслуженные награды получили правоохранители Могилёвской и Витебской областей

16 декабря заслуженные награды, а также погоны из рук министра Ивана Кубракова получили правоохранители Могилевской и Витебской областей. Всего к поощрению представлены более сотни стражей порядка. Все, кто в строю, – на передовой борьбы с преступностью. Они безупречно исполняют свой долг, самоотверженно несут службу ради безопасности каждого белоруса. Вручение наград прошло в святом для каждого правоохранителя месте – у подножия монумента бойцам батальона милиции Константина Владимирова в деревне Гаи. Именно здесь в 1941-м наши герои защищали Могилев и местных жителей ценой собственной жизни.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Были вручены погоны подполковника свыше занимаемой должности. Данное звание было присвоено и решение принято мной на коллегии Министерства внутренних дел за помощь гражданину. За то, что в сложной ситуации, в которой оказался гражданин Могилевской области, руководитель принял решение, поднял свой личный состав по сигналу сбора и они выполнили ту задачу, которая перед ними стояла. Именно за эту человечность, чтобы сотрудники милиции понимали, что в нашей жизни и в нашей службе подвиг, он везде.