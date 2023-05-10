Теракт в Беларуси готовил «Калиновец» на 9 Мая! Спецслужбы задержали виновных

Новости Беларуси. Ситуация вокруг нашей страны по-прежнему сложная. Польша одно за другим проводит военные учения, санкционное давление не ослабевает, осуществляются попытки диверсий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как нам, белорусам, жить на своей земле, никто не вправе указывать. За свою независимость мы заплатили высокую цену. С окончания войны прошло 78 лет – целая эпоха. А что изменилось? Отдельные западные политики всячески пытаются раздуть пожар третьей мировой войны, втянув за собой и тех, кто не хочет слышать грохота танков и свиста пуль. Но даже несмотря на такой весомый факт, желание не ослабевает. День Великой Победы в Беларуси хотели превратить из праздника в трагедию. Об этом накануне заявил глава КГБ Иван Тертель. И вот сегодня появились подробности: на 9 Мая в нашей стране готовился ряд терактов. Благодаря профессиональной работе белорусских спецслужб беды удалось избежать.

Еще весной 2023 года КГБ стало известно о том, что в Беларусь была переправлена взрывчатка, закамуфлированная под бытовые приборы, а именно две электроплитки. Однако перед тем, как прибыть в Минск, посылки проделают необычный маршрут: из Украины их отправят сначала в Италию, а затем на территорию ЕАЭС, в который входит и наша страна. Такая сложная логистика была нужна, чтобы максимально запутать следы.

Уже в белорусской столице коробку с электроплитками 21 марта заберет некая Виктория Волчек. А попросит ее об этом приятель Валерий Водин, ярый сторонник «перемен» и активный участник массовых беспорядков в 2020 году. В настоящее время участвует в военных действиях в Украине в составе подразделения, которое называют «калиновским».

Виктория Волчек, подозреваемая в измене государству и подготовке к совершению акта терроризма:

В начале марта Водин Валерий Сергеевич попросил, чтобы на мой адрес прислали небольшую посылку. Я у него спросила, что будет в посылке. Сказал, там будут электрические плитки. Он попросил сфотографировать, когда я забрала. Я сфотографировала, скинула ему в закрытом виде просто коробку. Потом, когда я приехала домой, он попросил снять на видео, что в ней находится. Я открыла эту коробку большую, сняла на видео. Там были две плитки электрические.

Однако Водину и его кураторам из Главного управления разведки Минобороны Украины мало просто забрать посылки. Нужно, чтобы их спрятали до определенного времени. На просьбу закопать электроплитки Виктория Волчек ответит отказом. Тогда Валерий Водин найдет других помощников. Более отзывчивой окажется его давняя знакомая Анна Савочкина. Девушка придерживалась проукраинских взглядов, потому с боевым другом на контакт пошла быстро.

Анна Савочкина, подозреваемая в измене государству и подготовке к совершению акта терроризма:

Со мной связался Валерий, попросил какую-то посылку забрать и спрятать. Мой молодой человек отнесся к этому негативно, отрицательно. Он посчитал, что это неадекватная просьба, сказал заблокировать, не соглашаться, не общаться. Отговорить от сомнительной помощи какому-то подозрительному знакомому Анну Савочкину так и не удалось. 26 марта Виктория Волчек передает ей одну электроплитку. А чтобы забрать ее, девушка привлекает к делу еще и свою мать. Но самое интересное – Савочкину не смущает даже то, что спрятать коробку Водин просит на кладбище. Вариантом оказалось – в Колодищах. По пути они с матерью покупают в магазине лопату и перчатки и под четким руководством украинского друга Савочкина закапывает плитку у одной из могил.

Вот там, на проходе.

К гадалке не ходи – это детонатор, средство взрывания.

Он сказал, что поможет сохранить мир между Беларусью и Украиной. Вторую электроплитку у Виктории Волчек забрал Андрей Григорьев. Тоже давний товарищ Валерия Водина. Сначала вместе ходили на протесты, переписывались, дошло до дружбы. И дружба их была по-настоящему мужской и крепкой. Только вот совсем нетрадиционной. А потому молодой человек быстро откликнулся на просьбу о помощи близкого ему не только по духу человека.

Андрей Григорьев, подозреваемый в измене государству и подготовке к совершению акта терроризма:

Доехал до Виктории Волчек, у которой находился пакет с плитой. Мы пообщались немного там, как дела, ну, не виделись, может, год, полтора. Я забрал пакет и поехал на Молодечненское направление до станции Олехновичи. Я добрался до участков садового товарищества «Авторемонтник» и спрашивал у Валеры: можно я тут вот оставлю эту плиту? Тут люди не ходят, ее не найдут. Он дал согласие.

По пути в Олехновичи Григорьев пришлет Водину геолокацию места схрона, подробный фото- и видеоотчет. Именно то, что и было нужно его близкому товарищу, чтобы отчитаться перед украинскими кураторами. Ведь за доставку взрывчатки Водину полагалось хорошее вознаграждение. В том числе и финансовое.

Андрей Григорьев:

ГУР МО. Он работает в ГУР МО. И у него есть начальник, который дает ему задания, которые он должен выполнять. И за это ему будут платить деньги.

Владимир Атрашков, начальник главного управления специальных экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

Из Комитета государственной безопасности на исследования поступили объекты, спрятанные в электрических плитках. Наши специалисты установили, что они являются пластичными взрывчатыми веществами и электродетонаторами, которых достаточно для того, чтобы собрать несколько взрывных устройств. Экспертиза показала, что взрывчатка относится к пластичным взрывчатым веществам американского производства С-4. Эту взрывчатку зачастую используют для совершения террористических актов. Общая масса взрывчатых веществ – около 2 килограмм. Достаточно для того, чтобы пустить под откос несколько поездов.