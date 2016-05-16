Тепло вернется в Беларусь ближе к выходным

Новости Беларуси. Прохладная погода сохранится в Беларуси на неделе, потеплеет только к выходным. Как рассказал Дмитрий Рябов, третья неделя мая отметится неустойчивой погодой.



Дмитрий Рябов, начальник службы метеопрогнозов ГУ «Гидромет»:

Во второй половине недели вернется более теплая погода, но с дождями. А пока, первую часть недели, погоду будет формировать прохладные и влажные воздушные массы с северо-запада Европы. Средняя температура прогнозируется на 1-3 °С ниже нормы.



Во вторник ночью по юго-востоку, днем на большей части страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы местами возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 1-8 градуса, местами прогнозируются слабые заморозки до 0 – минус 1 градуса. Днем будет 11-17 градусов со знаком плюс.



В среду ночью местами, днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы, ночью и утром – местами туман. Температура ночью составит 2-7 градусов тепла, днем – от 11 до 17 градусов. Во второй части недели в страну устремится более теплая воздушная масса с Атлантики.

В четверг местами пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла, днем – 14-20 градусов.

В пятницу местами ожидаются кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью будет 3-9 градусов тепла, днем – 15-22 градуса.