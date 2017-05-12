«Телевершина-2017»: каналу СТВ есть чем гордиться

Новости Беларуси. В эти минуты во Дворце Республики проходит церемония награждения победителей Национального конкурса «Телевершина». Кто-то идет к ней всю жизнь, кому-то эта награда достается в начале пути. Но это лишь доказывает, что современное телевидение делают люди яркие и самобытные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Егор Хрусталев – лучший ведущий общественно-политической программы. «Две звезды на СТВ» – лучшая развлекательная программа. Саша Каштанова и Антон Мартненко – лучшие ведущие развлекательной программы.

Антон Мартыненко, ведущий СТВ:

«Телевершина» – это прекрасная возможность показать всем остальным телевизионщикам, узнать, что происходит у коллег.

Дмитрий Травин, телеоператор СТВ:

Волнение присутствует. Хочется быть первым или хоть кем-то быть. Тем более никогда не был по эту сторон экрана, все время по ту. Страшновато.

Елена Будрицова, директор дирекции художественных программ ЗАО «Столичное телевидение»:

СТВ е подает по несколько раз одни и те же проекты. У нас много новых проектов прекрасных. «Золотая коллекция», «Две звезды» – нам есть чем гордиться. Мы их номинируем.

Сергей Прохоров, ведущий СТВ:

Очень волнительно. В жюри сидят профессиональные люди. И если они делают выбор в твою пользу, это показывает твой профессиональный уровень. По каким критериям жюри выбирало победителей?

Вячеслав Булацкий, член жюри ХІІІ Национального телевизионного конкурса «Телевершина»:

Смотрели все представленные во всех номинациях программы. В одних номинациях выборы был очевиден, был явный лидер, а в некоторых номинациях выбор сделать было довольно сложно, потому что ряд работ в оной номинации были одного высокого профессионального уровня.