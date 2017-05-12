«Телевершина-2017»: каналу СТВ есть чем гордиться
Новости Беларуси. В эти минуты во Дворце Республики проходит церемония награждения победителей Национального конкурса «Телевершина». Кто-то идет к ней всю жизнь, кому-то эта награда достается в начале пути. Но это лишь доказывает, что современное телевидение делают люди яркие и самобытные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Егор Хрусталев – лучший ведущий общественно-политической программы.
«Две звезды на СТВ» – лучшая развлекательная программа.
Саша Каштанова и Антон Мартненко – лучшие ведущие развлекательной программы.
Антон Мартыненко, ведущий СТВ:
«Телевершина» – это прекрасная возможность показать всем остальным телевизионщикам, узнать, что происходит у коллег.
Дмитрий Травин, телеоператор СТВ:
Волнение присутствует. Хочется быть первым или хоть кем-то быть. Тем более никогда не был по эту сторон экрана, все время по ту. Страшновато.
Елена Будрицова, директор дирекции художественных программ ЗАО «Столичное телевидение»:
СТВ е подает по несколько раз одни и те же проекты. У нас много новых проектов прекрасных. «Золотая коллекция», «Две звезды» – нам есть чем гордиться. Мы их номинируем.
Сергей Прохоров, ведущий СТВ:
Очень волнительно. В жюри сидят профессиональные люди. И если они делают выбор в твою пользу, это показывает твой профессиональный уровень.
По каким критериям жюри выбирало победителей?
Вячеслав Булацкий, член жюри ХІІІ Национального телевизионного конкурса «Телевершина»:
Смотрели все представленные во всех номинациях программы. В одних номинациях выборы был очевиден, был явный лидер, а в некоторых номинациях выбор сделать было довольно сложно, потому что ряд работ в оной номинации были одного высокого профессионального уровня.
Александр Ефремов, сопредседатель жюри ХІІІ Национального телевизионного конкурса «Телевершина»:
Телевидение развивается, совершенствуется, не умирает, не деградирует. Шаги радикальными назвать нельзя. Но шаги делаются именно в ту сторону, в которую необходимо, в сторону прогресса.
Впереди главная интрига – кто станет обладателем главного трофея.