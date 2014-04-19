Телевершина-2014. У телеканала «Столичное телевидение» — 5 статуэток, в том числе Гран-при — «Телевизионный проект года»!

Новости Беларуси. Яркое событие для тех, кто не мыслит своей жизни без телевидения. 17 апреля разрешилась главная телеинтрига года – кого признали лучшим ведущим, репортером, оператором и какая программа по мнению авторитетного жюри самая интересная?

Лучшей ведущей тематической программы стала Екатерина Забенько. Она является автором и ведущей программы «Центральный регион» на СТВ.

Екатерина Забенько, автор и ведущая программы «Центральный регион» (Столичное телевидение»):

Я только сегодня узнала, кто были моими конкурентками, можно так сказать. Виалетта Соколович, Марина Грицук - девчонки, я ваша поклонница, честно. И мне даже неможечко неудобно, что именно я стою на этой сцене. Я очень люблю «Телевершину» и заставила бы этими статуэтками просто всю квартиру. Всегда очень сложно подбирать слова, только поэтому всегда тревожно ее получать.

Евгений Горин стал победителем в номинации «Лучший ведущий информационно-аналитической программы». Заветную статуэтку он получил за программу «Неделя». «Лучшим ведущим развлекательной программы» признан ведущий вечернего шоу «На том же месте в тот же час» Антон Мартыненко. Канал СТВ также получил статуэтку за «Лучший телевизионный дизайн». Достался телеканалу СТВ и Гран-при — «Телевизионный проект года». Его удостоился народный проект «Поющие города».

Этот проект стал поистине народным. В поисках самых талантливых и творческих людей со всей страны профессиональное жюри объехало почти сотню белорусских городов. Лучшие получили возможность показать себя на большой столичной сцене. На этом организаторы останавливаться не намерены.

Поздравляем всех наших коллег с заслуженной победой!

Анастасия Гузель-Ганиева, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение», продюсер проекта «Поющие города»:

2 года мы ездили по городам собирали таланты. И это все не зря. Спасибо и нашим участникам, которые принимали участие, и нам, потому что мы это сделали. А раз статуэтки у меня в руках, значит, это все не зря. Мы молодцы. Гран-при. Телеканал СТВ. «Поющие города» 3 сезон впереди, смотрите обязательно!

КАК ЭТО БЫЛО

В эти минуты на большой сцене Дворца Республики идёт торжественная церемония награждения победителей X Национального конкурса «Телевершина». Лучших выявляют в 25 номинациях. Почти в каждой из них представлен и телеканал СТВ.

У нас есть возможность посмотреть как и что сейчас происходит во Дворце Республики. На прямую связь со студией выходит Яна Шипко. Яна, поделитесь своими впечатлениями.

Яна Шипко, СТВ:

Добрый вечер, Ольга!

Церемония только-только началась несколько. Юбилейная «Телевершина» обещает превратиться в яркое живое шоу. Организаторы сделали акцент на главное действо – вручение теленаград года, отказавшись, например, от пафосного дефиле номинантов по ковровой дорожке. Не скрою, к некоторому разочарованию журналистов, освещающих мероприятие. Хотя мы, напримерр, успели заметить - блестящих вечерних нарядов среди гостей немало, блистательных же работ, представленных на конкурсе, еще больше.

До начала церемонии мы успели пообщались с нашими коллегами-номинантами. Предлагаю послушать.

Екатерина Забенько, автор и ведущая программы «Центральный регион» (Столичное телевидение»):

Вы знаете, мне трудно говорить, потому что я нахожусь под воздействием успокоительных таблеток. Я действительно очень волнуюсь. Я придумала речь. И даже не на свои номинации, а в принципе на все - на всякий случай. Я думаю, а вдруг какая-то не заявленная номинация. Конечно же хочется победить, что тут скрывать!

Как известно, главное на телевидении – картинка. Пролог церемонии этому телевизионному принципу соответствует. «Телевершину» открыла зрелищная трехмерная видео-инсталляция.

Что касается концепции шоу, лейтмотив вечера – прогресс телевизионных технологий. Организаторы предложат зрителям вспомнить прошлое и перенестись в будущее, смоделировать, каким будет телевидение 100 лет спустя.

Поскольку публика сегодня в зале особенная – в основном телевизионщики, граница между залом и сценой будет достаточно условная. Например, ведущие будут появляться в зрительном зале и общаться с публикой. А вот медийные лица страны, наоборот, появятся на сцене, но в необычном амплуа. Ожидается выступление сводного мужского хора из дикторов и корреспондентов, и балет - уже в исполнении прекрасной половины журналисткого круга.

Раз в год ньюсмейкерами становятся те, кто в повседневной работе как раз делают новости. Профессиональное жюри – настоящие телевезионные мэтры – определят лучших в 25 номинациях. На конкурс было прислано более 200 работ со всей Беларуси.

Региональное телевидение, к слову, наращивает профессиональное мастерство, составляя конкуренцию главным телеканалам страны.

«Столичное телевидение» на «Телевершине» представлено на высоте – сразу в 14 номинациях. На гран-при конкурса претендует масштабного проекта СТВ «Поющие города». Лучшей еженедельной информационно-аналитической программой может стать программа «Неделя», в копилке которой одна статуэтка «Телевершины» уже есть. А лучшей ежедневной информационной как раз та, которую вы сейчас смотрите, Новости «24 часа» на СТВ.

Яна Шипко, СТВ:

Я очень надеюсь, что телеолимп покорится и моей коллеге Анастасии Дехтяр как лучшему репортеру. В списке номинантов также ведущие «Столичного телевидения», программа «Центральный регион», ток-шоу «Такова судьба». Боюсь, если начну перечислять всех, не хватит эфирного времени. Скажу лишь, ставки на победу высоки. Об этом рассказали на члены жюри.

Людмила Ковалева, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение», член жюри конкурса «Телевершина»:

Я думаю, может быть дело не совсем в том количестве номинаций, которые ежегодно в «Телевершине» присутствуют. В прошлом году было на одну меньше. Сейчас мы, когда заседало жюри, обсуждали такой вопрос, что есть смысл ввести еще некоторые номинации. Понимаете, телевидение развивается, появляются не только новые жанры, но и новые если не профессии, то специализации. Если говорить о репортерах. Репортеры какого плана? Почему, например, не ввести номинацию за лучшего начинающего репортера - «Лучший дебют». Мы же понимаем, что среди приходящей молодежи очень много тех, кто совершенно другие. Это новое телевидение.

Отметим, что вручать награды будут те, кто в этом году подарил журналистам много прекрасных информационных поводов: наши олимпийские чемпионы и призеры. А самих статуэток будет больше: их впервые вручат за 2 и 3 места.

ФОТО Yulia Prlab