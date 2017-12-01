Телеведущая Ирина Смольская празднует 25-летний творческий юбилей
Новости Беларуси. Творческий юбилей и день рождения празднует наша коллега, ведущая программы «Минщина» Ирина Смольская. На белорусское телевидение Ирина пришла в 90-х: приняла участие в специальном конкурсе и опередила на нем около 1000 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Привлекательная блондинка быстро полюбилась зрителям. В 2008 году Ирина Смольская стала лучшей ведущей информационной программы по итогам IV Национального конкурса «Телевершина». Ирина попробовала себя и в качестве ведущей концертов, и певицы. Но телевидение – ее главная любовь.
Звездная ведущая в обычной жизни – отзывчивый и добрый человек. Она искренне любит свою профессию и людей, которых приветствует с экрана. Мы желаем Ирине здоровья и оптимизма. Пусть у тебя всегда все будет хорошо!