Телеведущая Ирина Смольская празднует 25-летний творческий юбилей

Новости Беларуси. Творческий юбилей и день рождения празднует наша коллега, ведущая программы «Минщина» Ирина Смольская. На белорусское телевидение Ирина пришла в 90-х: приняла участие в специальном конкурсе и опередила на нем около 1000 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Привлекательная блондинка быстро полюбилась зрителям. В 2008 году Ирина Смольская стала лучшей ведущей информационной программы по итогам IV Национального конкурса «Телевершина». Ирина попробовала себя и в качестве ведущей концертов, и певицы. Но телевидение – ее главная любовь.