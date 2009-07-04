Прямой эфир

Телекомпания СТВ подводит первые итоги праздника

04 июля 2009 16:39
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3 июля в эфире весь день шёл благотворительный марафон «Мы победили!».

Целью нашей акции стал сбор средств для подарков пациентам госпиталя ветеранов великой отечественной войны. Кстати, деньги от рекламы, заработанные Столичным телевидением в этот день, также будут перечислены на счет. Вчера на нашу горячую линию позвонили около тысячи человек. Мы надеемся, акция не пройдет бесследно.

Кстати, у всех, кто желает присоединиться к акции, еще есть время. До конца завтрашнего дня, 5 июля, благотворительный счёт, на который можно перечислить деньги, будет открыт. Средства принимаются в любом отделении «Беларусбанка» и «Белпочты».

Реквизиты:
ОАО АСБ «Беларусбанк» 
3132000000095 фил.510 код банка 603 УНН: 190157826
Получаетель: ЗАО «Столичное телевидение»

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