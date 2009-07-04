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Авиашоу в Боровой (ФОТО+ВИДЕО)

04 июля 2009 16:30
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Исторические крылатые машины на веки приземлились в первом белорусском музее авиации.

Здесь, в музее под открытым небом, точно можно читать историю нашей авиации. На ЯК-18 космонавт Юрий Гагарин учился летать, а на МиГ-15 он ушел в последний полет.

Авиационный праздник в Боровой

Авиационный праздник в Боровой

25 экспонатов, не слетались, а уже свозились в этот музей. Почти 10 лет аэроклуб восстанавливает буквально по винтику ретро-аппараты. У каждого крылатого своя история. Один был найден на болоте, второй – служил украшением военного городка.

Чтобы подхватить «небесную лихорадку» дважды герою Советского Союза Владимиру Коваленку, как оказалось, хватило всего лишь «аксессуара» — шлемофона.

Владимир Коваленок

Сегодня летчик-космонавт, прогуливаясь среди «летучих» машин вспомнил свой путь к небу. От легендарного земляка ни на шаг не отходил первоклассник Миша Мальцев, внук министра обороны Беларуси. Не смотря на юный возраст, уже был за штурвалом.

Как на паломничество, с самого утра на аэродром шли зрители. Взлетные полосы по периметру были окольцованы толпой. Небо над Боровой делили десятки аппаратов. Авиашоу стало настоящим зрелищем от лучших авиаторов Беларуси.

Авиационный праздник в Боровой

Небо буквально разрывалось от рева мощных истребителей и окрашивалось в разные цвета, не только турбошлейфом, но и цветными парашютами.

Авиационный праздник в Боровой

На седьмом небе, во всех смыслах, побывал сегодня 89-летний Василий Зверев. Ветеран уже 60 лет не садился за штурвал. В этот день, он, как когда-то, прошел предполетную подготовку и отправился на задание.

Василий Зверев

Хоть сегодня больше внимания привлекала современная техника, на нее можно было посмотреть лишь на расстоянии. Виновники торжества – ретрокрылатые – были доступны и для осязания, в кабинах можно было даже побывать внутри. Но идея фикс организаторов музея – вернуть хотя бы двух «старичков» в небо.

Авиационный праздник в Боровой

Авиационный праздник в Боровой

Авиационный праздник в Боровой

Авиационный праздник в Боровой

Авиационный праздник в Боровой

Авиационный праздник в Боровой

Авиационный праздник в Боровой

Авиационный праздник в Боровой

# общество # Фотофакт

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