Авиашоу в Боровой (ФОТО+ВИДЕО)

Исторические крылатые машины на веки приземлились в первом белорусском музее авиации.

Здесь, в музее под открытым небом, точно можно читать историю нашей авиации. На ЯК-18 космонавт Юрий Гагарин учился летать, а на МиГ-15 он ушел в последний полет.

25 экспонатов, не слетались, а уже свозились в этот музей. Почти 10 лет аэроклуб восстанавливает буквально по винтику ретро-аппараты. У каждого крылатого своя история. Один был найден на болоте, второй – служил украшением военного городка.

Чтобы подхватить «небесную лихорадку» дважды герою Советского Союза Владимиру Коваленку, как оказалось, хватило всего лишь «аксессуара» — шлемофона.

Сегодня летчик-космонавт, прогуливаясь среди «летучих» машин вспомнил свой путь к небу. От легендарного земляка ни на шаг не отходил первоклассник Миша Мальцев, внук министра обороны Беларуси. Не смотря на юный возраст, уже был за штурвалом.

Как на паломничество, с самого утра на аэродром шли зрители. Взлетные полосы по периметру были окольцованы толпой. Небо над Боровой делили десятки аппаратов. Авиашоу стало настоящим зрелищем от лучших авиаторов Беларуси.

Небо буквально разрывалось от рева мощных истребителей и окрашивалось в разные цвета, не только турбошлейфом, но и цветными парашютами.

На седьмом небе, во всех смыслах, побывал сегодня 89-летний Василий Зверев. Ветеран уже 60 лет не садился за штурвал. В этот день, он, как когда-то, прошел предполетную подготовку и отправился на задание.

Хоть сегодня больше внимания привлекала современная техника, на нее можно было посмотреть лишь на расстоянии. Виновники торжества – ретрокрылатые – были доступны и для осязания, в кабинах можно было даже побывать внутри. Но идея фикс организаторов музея – вернуть хотя бы двух «старичков» в небо.