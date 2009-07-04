В корону Статуи Свободы пустили первых посетителей за восемь лет

О том, что смотровая площадка в короне статуи будет открыта в День независимости США, стало известно в мае.

Тогда сообщалось, что внутрь будут пускать не более 30 человек в час.

Билеты на посещение статуи 4 июля были раскуплены в течение нескольких часов. Все билеты на июль-август (14,5 тысячи) также уже раскуплены.

Остров Свободы, на котором расположена статуя, был закрыт для посещений после терактов 11 сентября 2001 года. Позднее, в 2004 году, желающих стали пускать на остров и на смотровую площадку в пьедестале статуи, однако верхняя ее часть оставалась закрытой. Власти объясняли это тем, что в корону статуи ведет узкая спиральная лестница в 354 ступени, и в случае аварийной ситуации оттуда будет невозможно быстро эвакуировать людей.

Сторонники открытия статуи, в свою очередь, утверждали, что запрет на доступ к символу свободы является частичной победой террористов.

Lenta.ru