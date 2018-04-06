Технология производства асфальта. Из чего делаются наши дороги?

Надежность дорог, как известно, зависит от качества асфальта. Мы отправились на специализированное предприятие, чтобы понаблюдать за его производством.

На предприятии не встретишь рабочую силу: все доведено до ума с помощью современных технологий. Процесс производства запрограммирован, оператору остается лишь нажать на кнопку «пуск» для подачи необходимого количества асфальтобетонной смеси и процесс пошел.

За асфальтом сюда приезжают со всех уголков столицы и ее окраин. Заявки от организаций завод принимает за день до посещения. В среднем за час тут готовят около 200 т асфальта, а в сутки эта цифра возрастает до 5 тысяч. За качеством смеси следит специальная лаборатория, но и на глаз сотрудники могут дать оценку его состоянию, которое, безусловно, зависит от качества сырья. Песок, щебень, битум – вот основные компоненты, составляющие асфальтобетонную смесь.

Затем в специальной емкости все ингредиенты смешиваются при температуре 160 градусов: работа кипит в прямом смысле этого слова. А с помощью элеватора смесь попадает на грохот, где просеивается все сыпучее сырье. Дальше содержимое отправляется в бункеры горячего дозирования, где постоянно поддерживаемая температура позволяет хранить его до 4 суток. После смесь оказывается в мешалках, и жидкий асфальт готов к применению.