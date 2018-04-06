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Технология производства асфальта. Из чего делаются наши дороги?

06 апреля 2018 08:44
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Надежность дорог, как известно, зависит от качества асфальта. Мы отправились на специализированное предприятие, чтобы понаблюдать за его производством.

Технология производства асфальта. Из чего делаются наши дороги? -1

На предприятии не встретишь рабочую силу: все доведено до ума с помощью современных технологий. Процесс производства запрограммирован, оператору остается лишь нажать на кнопку «пуск» для подачи необходимого количества асфальтобетонной смеси и процесс пошел. 

Технология производства асфальта. Из чего делаются наши дороги? -4

За асфальтом сюда приезжают со всех уголков столицы и ее окраин. Заявки от организаций завод принимает за день до посещения. В среднем за час тут готовят около 200 т асфальта, а в сутки эта цифра возрастает до 5 тысяч. За качеством смеси следит специальная лаборатория, но и на глаз сотрудники могут дать оценку его состоянию, которое, безусловно, зависит от качества сырья. Песок, щебень, битум – вот основные компоненты, составляющие асфальтобетонную смесь.  

Технология производства асфальта. Из чего делаются наши дороги? -7

Затем в специальной емкости все ингредиенты смешиваются при температуре 160 градусов: работа кипит в прямом смысле этого слова. А с помощью элеватора смесь попадает на грохот, где просеивается все сыпучее сырье. Дальше содержимое отправляется в бункеры горячего дозирования, где постоянно поддерживаемая температура позволяет хранить его до 4 суток. После смесь оказывается в мешалках, и жидкий асфальт готов к применению.  

Технология производства асфальта. Из чего делаются наши дороги? -10

Как компоненты попадают в производственную цепочку? Узнаете, посмотрев видеоматериал.  

# общество # Фотофакт # Мария Кронда # общество # Дороги

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