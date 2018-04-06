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6 апреля у православных Страстная пятница – самый строгий день Великого Поста

06 апреля 2018 08:27
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Новости Беларуси. Сегодня, 6 апреля, у православных Страстная пятница или, как ее еще называют, – Великая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Христиане в этот день вспоминают о страданиях и смерти Иисуса.

6 апреля у православных Страстная пятница – самый строгий день Великого Поста-1

В храмах вместо божественной литургии читается Евангелие о Страстях Христовых. В середине дня совершается вечерня, в конце которой с алтаря выносится плащаница и возлагается на средине храма. Символично это означает снятие тела Иисуса с креста и его погребение.

Страстная пятница – самый строгий день шестинедельного Великого Поста. Считается, что есть можно только хлеб и пить только воду.

# общество # Фотофакт # Церковные праздники

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