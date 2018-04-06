6 апреля у православных Страстная пятница – самый строгий день Великого Поста

Новости Беларуси. Сегодня, 6 апреля, у православных Страстная пятница или, как ее еще называют, – Великая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Христиане в этот день вспоминают о страданиях и смерти Иисуса.

В храмах вместо божественной литургии читается Евангелие о Страстях Христовых. В середине дня совершается вечерня, в конце которой с алтаря выносится плащаница и возлагается на средине храма. Символично это означает снятие тела Иисуса с креста и его погребение.

Страстная пятница – самый строгий день шестинедельного Великого Поста. Считается, что есть можно только хлеб и пить только воду.