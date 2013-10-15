Татьяна Кудевич, начальник управления занятости населения Мингорисполкома, рассказала о спросе и вакансиях на рынке труда

Новости Беларуси. Работа в Минске. Та ли просто ее найти и на кого идти учиться, чтобы не прописаться на бирже труда? Уровень зарегистрированной безработицы в столице стремится к нолю. Это официальные цифры. На деле, наверное, каждый из нас знает одного-двух человек, которые сегодня находятся в поиске своего рабочего места. Так что на самом деле происходит на столичном рынке труда? От этом в программе «Большой город» на СТВ рассказала Татьяна Кудевич, начальник управления занятости населения Мингорисполкома.

Как обстоят дела на рынке труда столицы?

Татьяна Кудевич, начальник управления занятости населения Мингорисполкома:

Сегодня рынок труда города Минска характеризуется сокращением трудовых ресурсов, снижением предложений рабочей силы и ростом спроса на рабочую силу со стороны экономики. Это формирует трудонедостаточную конъюнктуру и дефицит рабочей силы на рынке труда.

Но рынок труда постоянно развивается. Какие профессии и специальность сегодня наиболее востребованы?

Татьяна Кудевич:

Сегодня завяленная потребность со стороны нанимателей ежемесячно варьирует от 20 до 21 тысячи вакансий. 76% - вакансии по рабочим профессиям. 12%, как правило, это вакансии неквалифицированно либо низко квалифицированного труда. Ежемесячно наниматели заявляет 5-6% вакансий для руководителей различного уровня. Сегодня наибольший спрос отмечается в организациях промышленной и строительной сферы. Каждая четвертая вакансия заявлена промышленными организациями. Наиболее востребованы сегодня на рынке труда профессии строительной, промышленной сферы - арматурщики, бетонщики, плотники, водители различных категорий (водители троллейбусов, погрузчиков), швеи, фрезеровщики, токари, инженерные работники. Также специалисты различных уровней - медицинские сестры, санитарки.