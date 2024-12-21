Там дети не могли спокойно гулять – гражданин Германии рассказал, почему перевёз свою семью в Беларусь

Все больше гостей хотят посетить нашу страну. Целью поездки становится доступный шопинг. Привлекает иностранцев качество товаров под брендом «Сделано в Беларуси», отдых и оздоровление в санаториях, культурная программа, а также желание познакомиться с историей Синеокой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В преддверии праздников это еще и возможность навестить родственников. Наша страна создает все условия, чтобы у людей была такая возможность. С июля этого года по расширенному безвизу уже более 13 тысяч человек посетили Беларусь. Службы по миграции и гражданству напоминают о необходимой регистрации и соблюдении правил законного пребывания на территории страны. Растет количество и тех, кто решает остаться здесь навсегда, перевезти семью и начать свое дело – белорусское. Подробности у Кристины Протосовицкой. Виктор Лях – о таких в Германии говорят «русский немец». Уроженец Казахстана с 90-х годов проживал на Западе, но полтора года назад круто изменил свою жизнь и перевез семью с тремя детьми в Беларусь.

Виктор Лях, гражданин Германии:

В Германии, в Европе в целом изменилась ситуация политическая, экономическая. И мы приняли решение еще лет 5 назад. Просто искали, куда уехать. У нас был вариант и в Канаду, в Парагвай, в Уругвай, потом Россия, и в конце концов остановились на Беларуси. Здесь множество факторов играет. Язык и политическая стабильность. Особенно стабильность для наших детей – это самый главный фактор.

Около года назад Виктор вместе с партнером запустили в Бресте производство входных дверей – по уникальной технологии. Это не только импортозамещение, но и восполнение технологических пробелов из-за санкций. По образованию техник-технолог – склад ума и опыт позволяют добиваться результата, который не будет зависеть от нерациональных шагов властей. Виктор Лях:

Чем дальше в лес, тем больше дров. Мы понимали, что что-то здесь не то. Добила нас полностью корона, когда нас на 3 месяца закрыли. Я не говорю, что болезни не было. Просто как с нами обходились и как должны в демократичной, как они говорят, стране с людьми обходиться – это небо и земля. Поэтому решили, что надо менять наше место дислокации. Сегодня создают свой шоу-рум. В планах масштабировать бизнес в Беларуси и стать крупным игроком на рынке, который ни в чем не будет уступать немецким аналогам. В кадре – трудно поверить – пластиковые двери. Мало чем отличаются от алюминиевых.

Гражданин Германии Виктор не скрывает причин своего переезда – в западной демократии стало настолько тесно, что захотелось на свободу. И не вопреки, а благодаря заголовкам о Беларуси в прессе он лишь убедился в своем в выборе.