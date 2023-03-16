Талантливая артистка и педагог. В Березино выбрали первую красавицу района

Новости Беларуси. Екатерина Петренко стала обладательницей титула «Мисс Березино – 2023», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего же за корону боролись восемь претенденток. Девушка успешно прошла все этапы конкурса и стала первой красавицей района. С победительницей познакомилась наш корреспондент Анна Куртасова.

Екатерина Петренко с самого детства поет, играет на фортепиано. В ее копилке немало творческих наград. Окончила Минский колледж искусств. После распределения оказалась в Березино. Она молодой специалист. Занимается с детьми, ведет секцию по вокалу.

Екатерина Петренко, победительница конкурса красоты «Мисс Березино-2023»:

Музыкой я занималась с детства, ходила в музыкальную школу, ходила в хор. А потом мне как-то под конец школы захотелось именно современную музыку петь, эстрадный вокал.