Талантливая артистка и педагог. В Березино выбрали первую красавицу района
Новости Беларуси. Екатерина Петренко стала обладательницей титула «Мисс Березино – 2023», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего же за корону боролись восемь претенденток. Девушка успешно прошла все этапы конкурса и стала первой красавицей района.
С победительницей познакомилась наш корреспондент Анна Куртасова.
Екатерина Петренко с самого детства поет, играет на фортепиано. В ее копилке немало творческих наград. Окончила Минский колледж искусств. После распределения оказалась в Березино. Она молодой специалист. Занимается с детьми, ведет секцию по вокалу.
Екатерина Петренко, победительница конкурса красоты «Мисс Березино-2023»:
Музыкой я занималась с детства, ходила в музыкальную школу, ходила в хор. А потом мне как-то под конец школы захотелось именно современную музыку петь, эстрадный вокал.
Не только талантливый артист и педагог, но и самая настоящая красавица. Екатерина Петренко стала обладательницей титула «Мисс Березино – 2023». Конкурс проходил в начале марта. За заветную корону боролись восемь девушек. Чтобы стать ее обладательницей, участницы проходили несколько этапов.
Подробнее в видеоматериале.
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