Такой продукт в Беларуси ждали давно: коллекции одежды из белорусских тканей презентовали в Минске

Новости Беларуси. Тайны сновидений и полынь-трава. В Минске презентовали одежду из исключительно белорусских тканей. Свои коллекции представили как ведущие предприятия легкой промышленности, так и отдельные модельеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спорт-шик и бохо. Белорусская одежда теперь и в таком стиле. Трикотаж, лен, казалось, привычные ткани выглядели в ином свете.

Кстати, кое-что из показанного на минские подмостки попало сразу после показа в Италии.

Людмила Лабкова, дизайнер:

Прекрасно приняли. Именно ткани очень понравились. Модели у нас демократичные. Нам сказали, что мы тянем на более высокий сегмент по виду изделий и стилистике.

Свою одежду представили ведущие предприятия легкой промышленности, а также отдельные модельеры. Одежда – от домашней до вечерних нарядов.

Были даже белорусские джинсы, причем не только под подиум. Некоторые из фасонов скоро появятся в магазинах.

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:

Это шаг вперёд. Высокое качество тканей. Дизайн тоже очень интересный. Детали некоторых коллекций в ближайшем будущем будут использоваться в промышленных коллекциях.

Юрий Кот, дизайнер:

Было переоборудовано много производств. На сегодняшний день есть выпуск тканей, которые на мировом уровне могут быть высокого качества.

Их, кстати, презентовали Наталье Кочановой. Глава Администрации Президента внимательно осмотрела ткани и отметила, что такой продукт ждали давно.

Впрочем, кроме костюмных в Беларуси улучшают и ткани специальные, которые, как говорится, и в огне не горят, и в воде не тонут.

Виктор Матиевич, генеральный директор текстильного предприятия:

Создана в 2017 году ткань, которая защищает от удара молнии. Здесь у нас есть костюм, который позволяет выдерживать 20 тысяч ударов вольт. Попав в нее молния, она не прожжет.