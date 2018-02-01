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Такой продукт в Беларуси ждали давно: коллекции одежды из белорусских тканей презентовали в Минске

01 февраля 2018 18:27
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Новости Беларуси. Тайны сновидений и полынь-трава. В Минске презентовали одежду из исключительно белорусских тканей. Свои коллекции представили как ведущие предприятия легкой промышленности, так и отдельные модельеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой продукт в Беларуси ждали давно: коллекции одежды из белорусских тканей презентовали в Минске -1

Спорт-шик и бохо. Белорусская одежда теперь и в таком стиле. Трикотаж, лен, казалось, привычные ткани выглядели в ином свете.

Такой продукт в Беларуси ждали давно: коллекции одежды из белорусских тканей презентовали в Минске -3

Кстати, кое-что из показанного на минские подмостки попало сразу после показа в Италии.

Такой продукт в Беларуси ждали давно: коллекции одежды из белорусских тканей презентовали в Минске -5

Людмила Лабкова, дизайнер:
Прекрасно приняли. Именно ткани очень понравились. Модели у нас демократичные. Нам сказали, что мы тянем на более высокий сегмент по виду изделий и стилистике.

Такой продукт в Беларуси ждали давно: коллекции одежды из белорусских тканей презентовали в Минске -7

Свою одежду представили ведущие предприятия легкой промышленности, а также отдельные модельеры. Одежда – от домашней до вечерних нарядов.

Такой продукт в Беларуси ждали давно: коллекции одежды из белорусских тканей презентовали в Минске -9

Были даже белорусские джинсы, причем не только под подиум. Некоторые из фасонов скоро появятся в магазинах.

Такой продукт в Беларуси ждали давно: коллекции одежды из белорусских тканей презентовали в Минске -11

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:
Это шаг вперёд. Высокое качество тканей. Дизайн тоже очень интересный. Детали некоторых коллекций в ближайшем будущем будут использоваться в промышленных коллекциях.

Такой продукт в Беларуси ждали давно: коллекции одежды из белорусских тканей презентовали в Минске -13

Юрий Кот, дизайнер:
Было переоборудовано много производств. На сегодняшний день есть выпуск тканей, которые на мировом уровне могут быть высокого качества.

Такой продукт в Беларуси ждали давно: коллекции одежды из белорусских тканей презентовали в Минске -15

Их, кстати, презентовали Наталье Кочановой. Глава Администрации Президента внимательно осмотрела ткани и отметила, что такой продукт ждали давно.

Такой продукт в Беларуси ждали давно: коллекции одежды из белорусских тканей презентовали в Минске -17

Впрочем, кроме костюмных в Беларуси улучшают и ткани специальные, которые, как говорится, и в огне не горят, и в воде не тонут.

Такой продукт в Беларуси ждали давно: коллекции одежды из белорусских тканей презентовали в Минске -19

Виктор Матиевич, генеральный директор текстильного предприятия:
Создана в 2017 году ткань, которая защищает от удара молнии. Здесь у нас есть костюм, который позволяет выдерживать 20 тысяч ударов вольт. Попав в нее молния, она не прожжет.

Такой продукт в Беларуси ждали давно: коллекции одежды из белорусских тканей презентовали в Минске -21

После показа эксперты отрасли обсуждали, как развивать сферу. Задача – найти баланс цены и качества, не теряя доверия покупателей к родным маркам. И тогда Беларусь, а почему нет, станет мировой столицей моды.  

Такой продукт в Беларуси ждали давно: коллекции одежды из белорусских тканей презентовали в Минске -23

Такой продукт в Беларуси ждали давно: коллекции одежды из белорусских тканей презентовали в Минске -25

Такой продукт в Беларуси ждали давно: коллекции одежды из белорусских тканей презентовали в Минске -27

Такой продукт в Беларуси ждали давно: коллекции одежды из белорусских тканей презентовали в Минске -29

Такой продукт в Беларуси ждали давно: коллекции одежды из белорусских тканей презентовали в Минске -31

Такой продукт в Беларуси ждали давно: коллекции одежды из белорусских тканей презентовали в Минске -33

Такой продукт в Беларуси ждали давно: коллекции одежды из белорусских тканей презентовали в Минске -35

Такой продукт в Беларуси ждали давно: коллекции одежды из белорусских тканей презентовали в Минске -37

# общество # Мода в Беларуси # Фотофакт # Николай Ефимчик # Людмила Лабкова # Виктор Матиевич # Юрий Кот

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