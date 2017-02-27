«Такое отношение унизительное, нет слов»: как минчанин пытался починить смартфон по гарантии

За случайные связи платим урологу, за постоянные – гинекологу, за дружеские – печенью. Герой этого сюжета за свою связь, мобильную, платит временем и нервными клетками. Почему хорошее отношение к покупателю заканчивается вместе с его деньгами? В североамериканском штате Орегон пенсионерка, отпраздновавшая 100-летие, решила приобрести первый в своей жизни планшетный компьютер. Не желают отставать от заокеанской бабушки и белорусские пенсионеры.

Так, в Минском университете третьего и весьма уважаемого возраста, вот уже четвёртый год чрезвычайно популярен факультет информационно-коммуникационных технологий: это – компьютерные курсы и обучение системе Аndroid.



Не робеет перед новейшей техникой и минчанин Яков Алексеевич Кушнер, однако мужчина впадает в ступор от откровенного невежества тех, кто с этой самой техникой работает.

Яков Кушнер: Перестала кнопка работать в смартфоне.

Меня сразу спросили: «У Вас гарантия есть?» Я говорю: «Есть». «Это хорошо, потому что нужно менять дисплей, а он дорого стоит». После этого я обратился в мастерскую – 23 января и сдал телефон, отдал гарантийный талон. Через день, 25 января, мне позвонили: «Аппарат готов, забирайте». Пришёл – оказалось, нет. Говорят: «Ой, извините, не отремонтирован».

Яков Алексеевич – человек советской закалки, выбрасывать «деньги на ветер», а недавно купленные гаджеты – в мусор, не привык, а потому мужчина терпеливо стал ждать ответа из мастерской «Мобайлрем». Минчанин подчёркивает: смартфон он использовал, что называется, «по полной» – просмотр фильмов и фотографий, общение с детьми через социальные сети, прослушивание музыки. Но что делать, пришлось ждать завершения ремонта.

Время шло, вместе с ним уходило и терпение мужчины.

Спустя две недели, всерьёз озабоченный судьбой любимого гаджета, Яков Алексеевич позвонил в мастерскую. И услышал на свои претензии весьма странное предложение.

Яков Кушнер:

Мне говорят: «Надо менять дисплей, но его нет». Я говорю: «А как же быть?» «Звоните в тот магазин, где покупали», – и дали номер телефона. Я в гарантийной спрашиваю: «Но это же Вы ведь должны это делать?» Они говорят: «Нет, наше дело – починить».

Судя по всему, специалисты в сервисном центре устанавливают свои правила оказания услуг. Правила, которые идут вразрез с законом о защите прав потребителей.

Ирина Коноплицкая, юрист:

Если отсутствуют запасные части в сервисном центре, мастер не имеет права требовать от потребителя покупать детали.



И, тем не менее, чтобы ускорить процесс починки, минчанин принялся вызванивать продавца. Но и в этот раз Яков Алексеевич наткнулся на стену молчания и не совсем понятную реакцию белорусских бизнесменов.

Яков Кушнер:

Это оказался номер телефона курьера, который привозил телефон. Два раза он сказал, что: «Мы всё сделаем». А сейчас я, видимо, занесён в «чёрный список» – курьер не отвечает. Сейчас сложилась такая ситуация, что мне даже примерно не говорят, будет ли он отремонтирован, а, если будет, то когда. А мне говорят связываться с Интернет-магазином и доставать этот дисплей. А я говорю: «Так Вы дайте мне данные». «А мы не имеем права давать». Вот такая ситуация. Такое отношение унизительное, я не знаю, что и делать, нет слов. Вы – последняя надежда. Специалисты советуют покупать гаджеты в крупных специализированных магазинах, а, в том случае, если техника приобретается в Интернете – изучить отзывы о магазине, обратить внимание на наличие всех комплектующих, инструкции и гарантийного талона. Если товар окажется некачественным – это поможет отстоять свои права.



Ирина Коноплицкая, юрист:

Гарантийный ремонт, по закону о защите прав потребителей, осуществляется в течение двух недель. Если организация, которая делает ремонт той или иной вещи, не может уложиться в сроки, потребителя нужно ознакомить с причинами задержки. И, если это – отсутствие запчастей, потребитель может отказаться от ремонта и сразу обратиться к продавцу, и потребовать возврат денег за некачественный товар.

Стоит обратить внимание и на мастерскую, в которой производится обслуживание.

Так, ремонт в кустарной мастерской может обернуться настоящей детективной историей. Специалисты подтверждают, сегодня такие «несчастные» случаи - сплошь и рядом.

Ирина Коноплицкая, юрист:

Очень часто к нам обращаются потребители с такой проблемой: как обратились в сервисный центр по ремонту мобильных, например, с одной проблемой, а, когда приходят забирать, обнаруживаются трещины, другие дефекты. Хочется посоветовать, чтобы потребители пристальное внимание обращали на заполнение заявок в мастерских, пусть будет описан внешний вид.

И, если в центре предмет приобретает новый дефект – его обязаны устранить за счёт мастерской.

Возвращаясь к нашей истории, заметим: через 30 минут после нашего звонка в мастерскую, с Яковом Алексеевичем связались и пригласили за отремонтированным телефоном. А, спустя ещё некоторое время, вышел на связь и руководитель Интернет-магазина, в котором приобретался гаджет, перед нашим героем извинились и предложили обменять проблемный аппарат на другой, либо вернуть деньги.

Яков Кушнер:

Вы знаете, я, в общем-то, верил, что телеканал мне поможет, но я был приятно поражён, насколько быстро это произошло.