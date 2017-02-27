Быстрые деньги в Беларуси: реальная помощь или финансовая кабала?

Кредиты бывают разные. Один можно получить, а в другой можно только залезть. Героиня этого сюжета именно залезла. Но через очень непродолжительное время прозрела. Но было поздно. Самые грустные истории – это истории кредитные. Минчанка Евгения Витальевна Воронежская смогла убедиться в этом на собственном примере. Сегодня женщина отчаянно пытается не утонуть в долговой яме.



Евгения Воронежская:

О них я узнала из бумажек, которые висят на каждом углу, я позвонила, они сказали: «Да, мы даём». Я и подумала, что в долг, сказала: «600 рублей». «Ну, хорошо, приходите». Я спросила: «Пенсионерам даёте?» «Да, даём». А потом говорят: «Нет, Вы должны взять телефон в кредит, и, если Вам 600 надо, заплатите в два раза больше».

С так называемыми ростовщиками женщина связалась для того, чтобы окончательно рассчитаться с долгами, вот только на деле погрязла в них ещё глубже. Евгения Воронежская:

Мне надо было заплатить за кредит 370 рублей, у меня их не было, и я тогда попросила в долг 600 рублей, думаю, закрою полностью. «Деньги в долг на 12 месяцев, без справки о доходах, не отказываем. Предоставляем лицам с 18 лет и пенсионерам», – такие объявления сегодня развешаны возле подъездов по всему городу. Схема медвежьей услуги проста.

Должник оформляет годовую рассрочку на покупку телефона или бытовой техники. Новый, к примеру, телефон сразу же покупают с рук за 30-40% от стоимости – это и есть «быстрые деньги». Кстати, должнику выплатить за год придётся около 275%.

Только уже не кредитору по объявлению, а салону сотовой связи. Когда Евгения Витальевна осознала масштабы своего поступка, женщина попыталась связаться с ростовщиком.

Евгения Воронежская:

Потом посмотрела на бумагу, звоню ему и говорю: «Я сейчас приеду и верну Вам Ваши деньги, а Вы мне телефон назад, я хочу договор разорвать». Так он меня ещё заставил написать бумагу, якобы я ему продала. Таким образом, взяв расписку, недобросовестный предприниматель застраховал себя от проблем с налоговыми и правоохранительными органами, а Евгения Витальевна попала в годовую кабалу. Отдать долг раньше, чтобы не переплачивать, нельзя. Елена Мойсейчик, юрист:

В данной ситуации, коль Вы заключили либо кредитный договор, либо взяли какой-то товар в рассрочку, то в такой ситуации Вы воспользовались этим имуществом и пользуетесь им по сей день. Если в дальнейшем Вы данное имущество реализовали каким-то способом: подарили, продали – тем не менее, Вы, всё равно, обязаны оплачивать такую рассрочку, либо платить кредит.

Кстати, данная схема «быстрые деньги» появилась вскоре после того, как запретили микрофинансовым организациям давать деньги в долг физическим лицам.

Как видим, услуга осталась, а кредиторы ушли в тень и действуют практически открыто, так как де-юре не нарушают закон, и, судя по всему, в своей безнаказанности уверены.

Евгения Воронежская:

Я ему отдам его же деньги, которые он дал мне – я ему вчера говорила и сегодня. Он говорит: «У Вас, всё равно, ничего не получится». Тогда мне придётся идти в Следственный комитет, писать заявление.

Как, собственно, и в суд с просьбой признать сделку недействительной на основании того, что по условиям договора с салоном связи она не вступила в право собственности. По сути Евгения Воронежская продала телефон, владелицей которого она стала бы только после выплаты последнего транша.