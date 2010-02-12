Сын Осамы Бен Ладена считает своего отца самым добрым из всех террористов

Сын Осамы Бен Ладена Омар Бен Ладен дал интервью, в котором назвал своего отца самым добрым террористом и предупредил, что США могут столкнуться с более серьезным противником.

Он рассказал, что наблюдал за новым поколением моджахедов и вооруженных бойцов в тренировочных лагерях «Аль-Каиды». По его мнению, если США уничтожат Осаму, то они столкнутся с более серьезным и жестоким врагом.

Омар заявил, что, посмотрев на Осаму Бен Ладена и его окружение, верит, что его отец – «самый добрый из них». Он добавил, что другие участники террористического движения «намного, намного хуже»: «Они хотят совершать больше насилия, создавать больше проблем».

Говоря о деятельности «террориста №1», Омар заявил, что считает нечестным и недопустимым атаки на гражданских лиц и мирных жителей: «Это то, что я нахожу неприемлемым в том, что делает мой отец».

Омар Бен Ладен добавил, что не знает, где в настоящий момент находится его отец, пишет GZT.ru.