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Свыше 600 тыс. квадратных метров! Минская область лидирует по вводу жилья в Беларуси

27 ноября 2025 06:43
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Минская область лидирует по вводу жилья в Беларуси. В 2025 году построено свыше 600 тысяч квадратных метров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше 600 тыс. квадратных метров! Минская область лидирует по вводу жилья в Беларуси-2

В Березинском районе запланирован ввод в эксплуатацию более чем 10,5 тысяч «квадратов». В самом райцентре разрабатывают проектную документацию жилой застройки по улице Красина. В 2026 году здесь приступят к строительству 40-квартирного дома. 

Свыше 600 тыс. квадратных метров! Минская область лидирует по вводу жилья в Беларуси-4

Сергей Федоринчик, заместитель начальника отдела архитектуры, строительства и ЖКХ Березинского райисполкома:
В первую очередь будут рассматриваться многодетные семьи, а также лица, которые входят в перечень востребованных профессий. Проектная документация прошла государственную экспертизу, и в 2026 году планируется начало работы.

Беларусь сохраняет темпы жилищного строительства. Государство продолжает субсидировать льготные кредиты и поддерживать программы арендного жилья. В Минске и областных центрах активно развиваются новые жилые кварталы.

# Строительство

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