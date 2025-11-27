Свыше 600 тыс. квадратных метров! Минская область лидирует по вводу жилья в Беларуси

Минская область лидирует по вводу жилья в Беларуси. В 2025 году построено свыше 600 тысяч квадратных метров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Березинском районе запланирован ввод в эксплуатацию более чем 10,5 тысяч «квадратов». В самом райцентре разрабатывают проектную документацию жилой застройки по улице Красина. В 2026 году здесь приступят к строительству 40-квартирного дома.

Сергей Федоринчик, заместитель начальника отдела архитектуры, строительства и ЖКХ Березинского райисполкома:

В первую очередь будут рассматриваться многодетные семьи, а также лица, которые входят в перечень востребованных профессий. Проектная документация прошла государственную экспертизу, и в 2026 году планируется начало работы.

Беларусь сохраняет темпы жилищного строительства. Государство продолжает субсидировать льготные кредиты и поддерживать программы арендного жилья. В Минске и областных центрах активно развиваются новые жилые кварталы.