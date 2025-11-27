Продолжается визит главы МЧС Казахстана Чингиса Аринова в Беларусь

Беларусь принимает делегацию Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана во главе с министром Чингисом Ариновым. Это первый его визит в нашу страну по приглашению руководителя нашего спасательного ведомства Вадима Синявского, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взаимодействие развивается в динамичном и дружественном ключе. Сотрудничество в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – одно из ключевых направлений. Оно напрямую влияет на устойчивость государства и стабильное развитие региона. Оба министерства на протяжении многих лет демонстрируют последовательное развитие партнерства и сегодня готовы вывести взаимодействие на новый уровень.

Чингис Аринов, министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана: Начиная от логистических, перевозки грузов, иных пересечений, постоянно у нас идут те или иные события, связанные с гражданами Беларуси и с гражданами Казахстана на территории Беларуси, обменом информации, быстрое реагирование. И сегодня мы демонстрируем высокий уровень взаимодействия.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Мы сосредоточили внимание на производстве пожарной техники, аварийно-спасательных автомобилей нашего производителя «ПОЖСНАБа» на базе шасси МАЗ. Вчера продемонстрировали ему возможность этого предприятия. Я уже знаю, что есть определенные договоренности об использовании этой техники.

Сегодня речь идет о подготовке и обучении спасателей, использовании современных технологий при ликвидации ЧП, надзоре за безопасностью Белорусской АЭС, обеспечении безопасности людей на воде, включая инспекцию по маломерным судим, обмене информацией и взаимодействии оперативных центров. Особое внимание – вопросам реагирования на природные чрезвычайные ситуации.