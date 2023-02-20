Свыше 1200 нарушений выявлено в Минске во время рейдовых мероприятий «Такси»

Рейды, направленные на выявление нарушений правил дорожного движения водителями такси, в столице проходили с 13 по 17 февраля.

За пять дней зафиксировано 1 294 нарушения, сообщили в столичной Госавтоинспекции. В числе самых частых – превышение скорости, перевозка пассажиров с нарушениями, управление автомобилями без разрешения на допуск к участию в дорожном движении, игнорирование сигналов светофора.

В рейдовых мероприятиях совместно с госавтоинспекторами водителей такси проверяли сотрудники Транспортной инспекции, органов принудительного исполнения и налоговых инспекций.