Светлана Котова, юрист: Что нужно знать о контрактной системе?

Вы нашли работу и успешно прошли собеседование? Впереди – процедура трудоустройства. Чтобы «на равных» обсуждать условия контракта с нанимателем и избежать трудовых споров в дальнейшем, следует как можно больше узнать о тонкостях контрактной системы.

Светлана Котова, начальник управления юридической работы Федерации профсоюзов Беларуси:

Контракт это разновидность срочного трудового договора, который заключается на определенных условиях, которые существуют у нас в законодательстве.

Запомните, контракт всегда заключается на определенный срок – от 1 года до 5 лет. Он должен содержать обязательные условия, предусмотренные Трудовым кодексом и законодательством. Особенности этих условий зависят от того, с кем заключается контракт, а также от вида, специфики организации, которая выступает нанимателем.

Светлана Котова, начальник управления юридической работы Федерации профсоюзов Беларуси:

В первую очередь следует обратить внимание на дополнительные меры стимулирования труда, повышение тарифной ставки до 50% возможно, и предоставление дополнительного поощрительного отпуска в пределах от 1 календарного дня до 5.

По истечению своего срока трудовой контракт расторгается или по соглашению сторон продляется на срок от 1 года. Обе стороны, минимум за месяц обязаны сообщить друг другу об условиях дальнейшего сотрудничества.

Однако, возможно и досрочное расторжение контракта по соглашению сторон или по вашему требованию при наличии уважительных причин, таких как болезни, препятствующие выполнению работы в дальнейшем, необходимость ухода за членом семьи, переезд и другие основания, которые могут быть признаны уважительными самим нанимателем. В таком случае, расторжение трудового контракта происходит в оговариваемый вами срок.

Светлана Котова, начальник управления юридической работы Федерации профсоюзов Беларуси:

В случае увольнения работника по его требованию в связи с нарушением нанимателем условий контракта, законодательства о труде, условии коллективного договора, действующего в организации, такому работнику полагается выплата компенсации в размере 3 среднемесячные заработные платы.

Существует категория лиц, с которыми наниматель обязан продлить контракт по истечении срока – это работники предпенсионного возраста при отсутствия с их стороны нарушений трудовой и исполнительской дисциплины, беременные женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и другие группы работающих.

Светлана Котова, начальник управления юридической работы Федерации профсоюзов Беларуси:

Нахождение на иждивении лиц в возрасте до 23 лет, дети, которые учатся и получают первое высшее образование в дневной форме обучения/одинокая женщина, воспитывающая ребенка до 14 лет и ряд других категорий, как определят стороны коллективного договора.