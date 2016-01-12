Свадьба «Блестящей»: Анна Семенович тайно вышла замуж за миллионера из Швейцарии
Новости России. Фигуристка, актриса и певица Анна Семенович впервые вступила в официальный брак. Избранник экс-солистки группы «Блестящие», по информации российских изданий, – бизнесмен из Швейцарии.
Новость стала настоящим сюрпризом для поклонников Анны. Рассказывая на своей страничке в социальной сети о том, как проходят ее новогодние каникулы в Таиланде, Семенович случайно обмолвилась.
Фото: instagram.com/ann_semenovich/
Под этим снимком она написала: «Вот такой у нас романтик, а бутылку чисто по-русски заткнули салфеткой».
Подписчики пожелали Анне «наконец выйти замуж», на что девушка ответила: «Я уже замужем».
Дальнейшие комментарии Семенович оставила без внимания. Она пока сохраняет интригу и подробности торжества не раскрывает.
Фото: instagram.com/ann_semenovich/
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35-летняя Анна Семенович познакомилась с молодым человеком из Швейцарии в самолете по пути в Лондон. Незнакомец оказался соседом Анны. Тогда молодые люди обменялись телефонами, вскоре созвонились и договорились о встрече.
Анна Семенович: Меня считают комедийной актрисой, но я бы хотела сыграть серьезную роль, со слезами. Откровения певицы здесь.