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Свадьба «Блестящей»: Анна Семенович тайно вышла замуж за миллионера из Швейцарии

12 января 2016 16:55
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Новости России. Фигуристка, актриса и певица Анна Семенович впервые вступила в официальный брак. Избранник экс-солистки группы «Блестящие», по информации российских изданий,  бизнесмен из Швейцарии.

Новость стала настоящим сюрпризом для поклонников Анны. Рассказывая на своей страничке в социальной сети о том, как проходят ее новогодние каникулы в Таиланде, Семенович случайно обмолвилась.

Свадьба «Блестящей»: Анна Семенович тайно вышла замуж за миллионера из Швейцарии-1

Фото: instagram.com/ann_semenovich/

Под этим снимком она написала: «Вот такой у нас романтик, а бутылку чисто по-русски заткнули салфеткой».

Подписчики пожелали Анне «наконец выйти замуж», на что девушка ответила: «Я уже замужем».

Дальнейшие комментарии Семенович оставила без внимания. Она пока сохраняет интригу и подробности торжества не раскрывает.

Свадьба «Блестящей»: Анна Семенович тайно вышла замуж за миллионера из Швейцарии-3

Фото: instagram.com/ann_semenovich/

Ланская, Глеб, Киркоров, Собчак: как звезды проводят новогодние каникулы? – фотофакт здесь

35-летняя Анна Семенович познакомилась с молодым человеком из Швейцарии в самолете по пути в Лондон. Незнакомец оказался соседом Анны. Тогда молодые люди обменялись телефонами, вскоре созвонились и договорились о встрече. 

Анна Семенович: Меня считают комедийной актрисой, но я бы хотела сыграть серьезную роль, со слезами. Откровения певицы здесь. 

# общество # Звезды # Свадьба # Фотофакт # Анна Семенович

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