«Сумма немаленькая, целый миллион рублей». Конкурс инвестпроектов объявили среди минских предпринимателей

Новости Беларуси. Власти Минска объявили конкурс на лучший инвестиционный проект среди предпринимателей столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Заявки принимаются от субъектов малого бизнеса.

Для участия необходимо соблюсти несколько условий. Штат предприятия должен быть не больше 100 человек, а совокупная выручка в 2019 году не должна превышать 400 тысяч рублей. Представленный проект обязательно должен предполагать создание новых рабочих мест.

Большим плюсом для участников станет производство экспортоориентированной продукции. Победителей конкурса ждет существенная финансовая поддержка от Мингорисполкома.

Татьяна Кравчено, первый заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома:

На проведение этого конкурса в бюджете Минска предусмотрена определенная сумма. Она немаленькая, это целый миллион рублей. И мы в конце августа подведем итоги. Победители этого конкурса получат субсидии на возмещение части процентов за пользование банковскими кредитами либо субсидии на возмещение лизинговых платежей.