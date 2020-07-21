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«Сумма немаленькая, целый миллион рублей». Конкурс инвестпроектов объявили среди минских предпринимателей

21 июля 2020 15:29
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Новости Беларуси. Власти Минска объявили конкурс на лучший инвестиционный проект среди предпринимателей столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Заявки принимаются от субъектов малого бизнеса.

«Сумма немаленькая, целый миллион рублей». Конкурс инвестпроектов объявили среди минских предпринимателей-1

Для участия необходимо соблюсти несколько условий. Штат предприятия должен быть не больше 100 человек, а совокупная выручка в 2019 году не должна превышать 400 тысяч рублей. Представленный проект обязательно должен предполагать создание новых рабочих мест.

«Сумма немаленькая, целый миллион рублей». Конкурс инвестпроектов объявили среди минских предпринимателей-4

Большим плюсом для участников станет производство экспортоориентированной продукции. Победителей конкурса ждет существенная финансовая поддержка от Мингорисполкома.

«Сумма немаленькая, целый миллион рублей». Конкурс инвестпроектов объявили среди минских предпринимателей-7

Татьяна Кравчено, первый заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома:
На проведение этого конкурса в бюджете Минска предусмотрена определенная сумма. Она немаленькая, это целый миллион рублей. И мы в конце августа подведем итоги. Победители этого конкурса получат субсидии на возмещение части процентов за пользование банковскими кредитами либо субсидии на возмещение лизинговых платежей.

«Сумма немаленькая, целый миллион рублей». Конкурс инвестпроектов объявили среди минских предпринимателей-10

Конкурс продлится до конца августа. В 2019 году в нем приняло участие несколько десятков частных предприятий. Благодаря программе реализовано множество инновационных проектов, например, открыт медицинский центр, куплен магнитно-резонансный томограф, созданы десятки новых рабочих мест.

# Бизнес в Беларуси # общество # Татьяна Кравчено # Фотофакт

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