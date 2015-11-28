Съемочная группа СТВ оценила гостеприимство семьи из Азербайджана

Новости Беларуси. Герои этого материала – азербайджанская семья Адыгезаловых. В начале 90-х молодые родители оказались в центре этнополитического конфликта, что заставило их покинуть родину и приехать в спокойную Беларусь. Здесь они живут уже более двадцати лет.

Президент Азербайджана оценил гостеприимство белорусов, а съемочная группа СТВ – гостеприимство азербайджанцев. Причем ехать за границу не пришлось.

В Витебске вот уже 20 лет живет интернациональная семья Адыгезаловых. В свое время им пришлось уехать из поселка Гюнашли, что в переводе «солнечный» из-за отнюдь не солнечных настроений.

Карабахский конфликт изменил жизнь Адыгезаловых на до и после. Сегодня они ничуть не жалеют о том, что переехали в гостеприимную Беларусь. И вместе с тем с удовольствием вспоминают годы, прожитые в Азербайджане.

Фахраддин Адыгезалов:

Сейчас звонит наш земляк, ко мне в гости идет.

В этот вечер двери в доме супругов Адыгезаловых не закрываются. Впрочем, неудивительно. Радушные хозяева всегда готовы встретить гостей и напоить их ароматным чаем.

Валентина Адыгезалова:

Самое главное там, чтобы был чай, чтобы были конфеты на столе, печенье.

Валентина Сергеевна еще при Союзе по распределению попала в солнечный Азербайджан. Там встретила своего супруга, родила троих сыновей. Казалось бы, ничто не могло помешать счастью обычной азербайджанской семьи. Однако, печальные события, развернувшиеся в Закавказье в начале 90-х заставили искать убежище в спокойной Беларуси.

В биографии Фахраддина Ханларовича, военнослужащего по профессии, немало интересных страниц. Одна из них – знакомство с первым президентом Азербайдажана Гейдаром Алиевым. В свое время Адыгезалов старший был его помощником.

Фахраддин Адыгезалов:

29-го я дал рапорт о своем увольнении в запас. И выбрал место жительства – сюда. Естественно, покойный Гейдар Алиевич тогда помог мне много вопросов решить. И сегодня, естественно, я, моя жена, мои дети той доброты, которая там была, не можем забыть.

Фахраддин и Валентина воспитали троих сыновей. Они тоже пошли по стопам отца, но уже служат в белорусской армии.

Роман Адыгезалов, внук:

Дедушка военный, папа военный, дядя военный.

Аслан Адыгезалов, сын:

Конечно отложилось на нашем воспитании и традиции азербайджанские, но так, как мы большую часть жизни там прожили. И тоже некоторые моменты есть традиции белорусские.

Адыгезалов-старший признается, вторую родину – Беларусь, он любит безмерно. За безопасность на улицах, за дружбу с другими странами и за людей, доброжелательных и уравновешенных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фахраддин Адыгезалов:

Вот посмотрите Украина, что твориться. Мы хотим жить просто нормально. И, исходя из этого, мы приехали сюда с семьей.

С семьей, которая здесь, на белорусской земле, уже приросла двумя невестками и тремя внуками.