Суд присяжных: быть или не быть?

Дебаты о необходимости или поспешности введения одного из наиболее противоречивых институтов юриспруденции - суда присяжных заседателей - растут как снежный ком.

Общественная палата Российской Федерации предлагает отстранить суды присяжных от рассмотрения дел по фактам национальной ненависти и вражды. Отметим, что за последние годы в России присяжные вынесли несколько вердиктов, которые общественное мнение относит к категории "неадекватных". Это оправдательные вердикты в отношении подозреваемых в убийстве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова, четырёх подсудимых, обвинявшихся в убийстве студента из Конго в сентябре прошлого года, а также ряд других, из которых национальный мотив преступления был исключен.

По мнению представителей российской Общественной палаты, такие дела пока должны рассматриваться только "высокопрофессиональными судьями, чтобы избежать фарса и явных ошибок". Действительно, заседатели - это обычные граждане, которые не защищены от давления или влияния. В США, например, присяжные в действительности ограждены от постороннего влияния: после каждого судебного заседания их отвозят в гостиницу, где они живут за государственный счет, а из гостиницы привозят непосредственно в здание суда. Более того, в ходе всего рассмотрения дела они не имеют доступа к средствам массовой информации, дабы последние не могли повлиять на их объективность.

В Росси, в отличие от тех же США, не существует адекватной программы защиты присяжных заседателей, не до конца урегулированной оказалась сторона деятельности присяжных, связанная с оплатой их труда. Из-за того, что дела, рассматриваемые судами присяжных, нередко весьма сложные и запутанные, воспринимать всё от начала и до конца на слух достаточно тяжелая задача. Неоднозначным является приводимый сторонниками и противниками жюри присяжных аргумент о том, что порою вердикты присяжных зависят от эмоциональных факторов. Принятие решения складывается в результате личного восприятия присяжными подсудимого, и в результате приговор выносится не в силу той или иной нормы права, а как раз вопреки ей.

В Беларуси введение суда присяжных было заложено в концепции реформирования судебной системы 1992 года, но первый съезд судей (1997 год) высказался за то, что эта форма правосудия пока не актуальна для Беларуси и не окажет серьёзного влияния на качество самого правосудия. Действительно, жюри присяжных участвовало бы в рассмотрении 2-5% уголовных дел. Да и в уголовное законодательство постоянно вносятся дополнения и изменения, направленные на его совершенствование. И действия, за которые была предусмотрена уголовная ответственность, становятся административными правонарушениями. Что естественно не требует рассмотрения присяжными заседателями.

Например, уголовная ответственность наступала за хищение имущества физических лиц независимо от стоимости украденного. По новому же закону, подписанному Президентом, она предусмотрена только в случае, если сумма похищенного превышает 62 тысячи рублей. Таким образом, человек не попадёт на скамью подсудимых за мелочёвку. Наказание станет соразмерным вине.