Студенты БНТУ обсудили с экспертами предстоящие выборы в рамках проекта «Зачётный разговор»

Всего неделя остается до одного из главных общественно-политических событий года. 25 февраля белорусам предстоит выбрать депутатов всех уровней, а досрочное голосование стартует уже 20-го числа. Активно включилась в электоральные процессы и молодежь. Разобраться во всех тонкостях молодым избирателям помогают эксперты., сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект «Зачетный разговор» продолжает свою информационную миссию в вузах страны. В БНТУ говорили о том, насколько важно активно участвовать в общественно-политической жизни, объективно воспринимать политические процессы и отделять правду от фейков. Получить ответы особенно важно тем, кто впервые отдаст свой голос. К слову, для дебютантов уже подготовили около 200 подарочных изданий Конституции.

Юрий Хымко, студент БНТУ:

Я патриот своей страны, поэтому меня интересует дальнейшая судьба белорусского государства. Я пришел сюда пообщаться, выявить потребности своих же сверстников, да и чтобы мне ответили на интересующие меня вопросы, в частности, в той же самой политике. Что будет в будущем, если переизберут конкретных представителей.

Егор Макаревич, политолог:

Важно, чтобы молодые люди черпали информацию из проверенных источников. Если у них появляются какие-либо вопросы, эти вопросы задавали не где-то в студенческих общежитиях друг другу, а получали возможность задать в таком широком кругу с представителями экспертного сообщества нашей страны.