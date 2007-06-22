Страна, которая первой приняла удар фашистско-немецких оккупантов

Сегодня в Беларуси отмечается День всенародной памяти жертв Великой Отечественной.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. На территорию Беларуси наступала самая мощная группировка немецких войск - группа армий "Центр" в составе 50 дивизий. Их поддерживали 1600 боевых самолетов.

С первого дня войны Беларусь стала ареной самых крупных битв. Первыми удар врага приняли пограничники и передовые подразделения войск прикрытия. Вражеская авиация бомбила железнодорожные узлы, аэродромы, а также Брест, Гродно, Волковыск, Барановичи и другие белорусские города. Героически боролись пограничники 17-го Брестского, 86-го Августовского, 87-го Ломжинского, 88-го Шепетовского пограничных отрядов и советские летчики.

В первые часы войны Брест и крепость были подвергнуты массированному артобстрелу и авиабомбардировке. Героический гарнизон Брестской крепости свыше месяца упорно сражался с врагом. Родина высоко оценила героизм защитников. 8 мая 1965 года крепости было присвоено высокое звание "Крепость-герой" с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда", а 25 сентября 1971 года здесь был открыт мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой".

22 июня ночью в Брест из Москвы прибыл "Поезд памяти". В традиционном митинге-реквиеме в Брестской крепости приняли участие более 500 человек. Мероприятия, посвященные 66-ой годовщине начала войны, начались на рассвете. Почтить память и отдать дань уважения советских воинам у Тереспольских ворот легендарной цитадели собрались ветераны, дети защитников Брестской крепости, жители и гости областного центра. Минутой молчания собравшиеся почтили память павших воинов. На речную гладь пограничного Буга по сложившейся традиции были спущены венки с зажженными свечами.

В это же время в Свято-Николаевской гарнизонной церкви Брестской крепости прошла траурная панихида. Затем участники митинга возложили цветы к Вечному огню и надгробиям солдатских могил.

А накануне в музее "Брестская крепость-герой" был открыт новый выставочный зал - "Вставай, страна народная". Экспозиция рассказывает о жизни 17-го Краснознаменного пограничного отряда накануне и во время войны. В коллекции - около 300 экспонатов. Это фотографии, личные вещи, оружие образца 1940 года.

Священный огонь отправили в сельскую школу деревни Сёмково, что под Минском. Для школьников участники акции привезли детскую, художественную и научно-популярную литературу о войне, а ветераны рассказали детям о свей службе на передовой.

"Звон скорби" разнёсся сегодня и над Могилёвщиной. В 9 утра начали звонить колокола всех церквей области. В регионе отдавали дань памяти жертвам Великой Отечественной войны. "Остановись, помолчи, почти память" - этот призыв был разослан во все организации Могилёвщины. Он же звучал из громкоговорителей на улицах. Во всеобщей минуте молчания приняли участие десятки тысяч человек. В одном только Могилёве на 35 перекрёстках сотрудники ГАИ остановили движение транспорта, чтобы люди смогли подумать о погибших.

Божественную литургию, посвященную героическому подвигу пограничников, сегодня утром отслужили и в храме Рождества Богородицы села Тарасово, что под Минском. Поминали тех, кто принимал участие в первых боях на границе в 1941 году.

На службу пришли и участники Второго военно-патриотического слета православной молодежи, который проходит в Минском районе. В эти дни молодые люди посетили батальоны связи и факультет погранвойск Военной академии, участвовали в показательных выступлениях инструкторов Сморгонского кинологического центра, возложили венки к воинскому захоронению в Острошице и Могиле пограничника, Героя Советского Союза Алексея Носкова, погибшего при освобождении Беларуси. Завершится военно-патриотический слет 24 июня.



