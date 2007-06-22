Белорусы вернулись из сектора Газа на Родину

Семеро белорусских граждан - две женщины и пятеро детей, эвакуированных из сектора Газа, 22 июня утром благополучно вернулись в Беларусь. Накануне самолетом МЧС России они вылетели из столицы Иордании Аммана в Москву. В аэропорту "Домодедово" их встретили сотрудники белорусского посольства в России, которые помогли нашим соотечественникам в оформлении всех необходимых документов и приобретении билетов до Минска. И сегодня рано утром "Славянским экспрессом" они прибыли в Минск.