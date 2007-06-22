22 июня ночью в Брест из Москвы прибыл "Поезд памяти"

В традиционном митинге-реквиеме в Брестской крепости приняли участие более 500 человек.

Мероприятия, посвященные 66-ой годовщине начала войны, начались на рассвете. Почтить память и отдать дань уважения советских воинам у Тереспольских ворот легендарной цитадели собрались ветераны, дети защитников Брестской крепости, жители и гости областного центра. Минутой молчания собравшиеся почтили память павших воинов. На речную гладь пограничного Буга по сложившейся традиции были спущены венки с зажженными свечами.

В это же время в Свято-Николаевской гарнизонной церкви Брестской крепости прошла траурная панихида. Затем участники митинга возложили цветы к Вечному огню и надгробиям солдатских могил.