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22 июня ночью в Брест из Москвы прибыл "Поезд памяти"

22 июня 2007 08:47
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В традиционном митинге-реквиеме в Брестской крепости приняли участие более 500 человек.

Мероприятия, посвященные 66-ой годовщине начала войны, начались на рассвете. Почтить память и отдать дань уважения советских воинам у Тереспольских ворот легендарной цитадели собрались ветераны, дети защитников Брестской крепости, жители и гости областного центра. Минутой молчания собравшиеся почтили память павших воинов. На речную гладь пограничного Буга по сложившейся традиции были спущены венки с зажженными свечами.

В это же время в Свято-Николаевской гарнизонной церкви Брестской крепости прошла траурная панихида. Затем участники митинга возложили цветы к Вечному огню и надгробиям солдатских могил.

# общество

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