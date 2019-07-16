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Стало известно, когда начинается капремонт на площади Победы

16 июля 2019 19:22
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Новости Беларуси. В Минске начинается капитальный ремонт площади Победы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Стало известно, когда начинается капремонт на площади Победы-1

Памятное место планируют обновить к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Стало известно, когда начинается капремонт на площади Победы-4

Реконструкция не повлияет на форму памятника, работы будут направлены на улучшение внешнего вида монумента. Подземную часть тоже затронут, однако на время проведения работ проход в метро закрывать не будут.

Стало известно, когда начинается капремонт на площади Победы-7

Денис Глинский, директор предприятия «Горремавтодор» Мингорисполкома:
Начиная с августа мы приступаем к работам. Будут изменения в горельефной части памятника, будет переложена заново гранитная плитка. Будут внизу на ритуальной площадке происходить ремонтные работы.

Стало известно, когда начинается капремонт на площади Победы-10

Главным нововведением станет электроподогрев гранитного покрытия. Специалисты считают, что он предотвратит появление трещин на плитах и разрушение бетонного основания. Такие проблемы особенно актуальны в зимний период при многократных циклах замораживания и оттаивания осадков. Ремонт монумента планируют закончить к 1 мая 2020 года.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Денис Глинский # Фотофакт

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