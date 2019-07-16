Стало известно, когда начинается капремонт на площади Победы

Новости Беларуси. В Минске начинается капитальный ремонт площади Победы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске начинается капитальный ремонт площади Победы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Памятное место планируют обновить к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Реконструкция не повлияет на форму памятника, работы будут направлены на улучшение внешнего вида монумента. Подземную часть тоже затронут, однако на время проведения работ проход в метро закрывать не будут.
Денис Глинский, директор предприятия «Горремавтодор» Мингорисполкома:
Начиная с августа мы приступаем к работам. Будут изменения в горельефной части памятника, будет переложена заново гранитная плитка. Будут внизу на ритуальной площадке происходить ремонтные работы.
Главным нововведением станет электроподогрев гранитного покрытия. Специалисты считают, что он предотвратит появление трещин на плитах и разрушение бетонного основания. Такие проблемы особенно актуальны в зимний период при многократных циклах замораживания и оттаивания осадков. Ремонт монумента планируют закончить к 1 мая 2020 года.