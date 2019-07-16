Стало известно, когда начинается капремонт на площади Победы

Новости Беларуси. В Минске начинается капитальный ремонт площади Победы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Памятное место планируют обновить к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Реконструкция не повлияет на форму памятника, работы будут направлены на улучшение внешнего вида монумента. Подземную часть тоже затронут, однако на время проведения работ проход в метро закрывать не будут.

Денис Глинский, директор предприятия «Горремавтодор» Мингорисполкома:

Начиная с августа мы приступаем к работам. Будут изменения в горельефной части памятника, будет переложена заново гранитная плитка. Будут внизу на ритуальной площадке происходить ремонтные работы.