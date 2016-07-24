«Спички детям – не игрушки» уже неинтересно: глава МЧС о том, как научить безопасному поведению

Новости Беларуси. На неделе белорусские спасатели масштабно отпраздновали предстоящий День пожарной службы. Впервые над парком Горького прошел воздушный парад.

Пилоты, пожарные и водолазы показали свое мастерство.

А что делать, когда возможности дождаться спасателей нет и есть ли в Беларуси карта неблагоприятных явлений? Интервью для программы «Неделя» на СТВ министра МЧС Владимира Ващенко.

С наступающим вас праздником. Вот погода сегодня такая – «огонь», как говорится. Специально заказывали?

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Праздник мы, прежде всего, проводим для наших людей, для наших гостей.

Сейчас спасатель – это уже больше, чем просто огнеборец. С природными явлениями, необычными для нашей страны пришлось этим летом столкнуться. Насколько готово было ведомство? Может быть, это тоже так – в тонусе позволяет держаться?

Владимир Ващенко:

К сожалению, и природные катастрофы, и стихия, как вы видели сейчас, и техногенные, преследуют нас постоянно. Начиная с мощных снегопадов: «Хавьера», «Даниеллы». Мы всегда совершенствуем свои навыки, привлекаем новую технику, развиваемся.

И, конечно, удар стихии, который прошёлся 11-13 июля, был очень мощный.

Оказывали помощь, особенно по разрушенным жилым домам. На сегодняшний день работы подходят к завершению.

То есть, урагану врасплох не удалось вас застать?

Владимир Ващенко:

Накануне было определено, что будет сильный ветер. Предлагалось гражданам не ставить машины вблизи деревьев, не вести другие мероприятия, меньше находиться на улице. Тем не менее, не все это услышали, думали, авось пронесёт. Ну вот видите: не пронесло. Хорошо, что обошлось без каких-то серьёзных ЧП, в целом справились. Но, всё-таки, людям надо быть более бдительными. Сегодня мы создали хорошее мобильное приложение, где можно любую информацию, любые рекомендации получить. По карте Беларуси, с учётом прогноза, всё указывается. Любой человек может скачать себе и смотреть, чтобы знать, как действовать в любой ситуации. Уже более 13 тысяч скачало. Это – подсказка для того, чтобы с какими-то минимальными потерями выйти из беды.

Настолько впечатляющее зрелище, по-хорошему, «жгли» просто сегодня спасатели. Техника, которая была задействована, насколько она используется и, правда ли, что Ми-26 – эксклюзивная техника? У вас уникальные специалисты, которых даже в мире единицы?

Владимир Ващенко:

Они все подготовлены были в Министерстве обороны, в основном. Постоянно востребованы, постоянно работают и оказывают помощь гуманитарную даже коллегам за рубежом. Она и у нас востребована, особенно в прошлом году, когда полыхали лесные пожары и труднопроходимые места, где нет дорог, проездов, она была незаменима.

Техника белорусская, у вас же много МАЗов наших. Читала, что сами что-то производите?

Владимир Ващенко:

Мы давно уже перешли на производство всей линейки техники. Совместно с Академией наук, производителями разработали всю необходимую технику – и для химических аварий, и водолазная техника, и оборудование

Как говорят, беда не знает границ. Наши спасатели в Турции, Греции помогали тушить пожары, в рязанских лесах тоже сколько провели времени. Как в этом году, востребована ли наша помощь?

Владимир Ващенко:

Наш спецотряд аттестован по линии ООН.

Сдал аттестацию, как отряд, который может автономно в течение двух недель выполнять любые задачи в любой точке мира.

В Беларуси два спутника. Используете информацию из космоса?

Владимир Ващенко:

Даже получаем информацию – там, где были какие-то очаги пожаров, оставленные костры после рыбаков – нам чётко показывает картинка.

Всё больше девушек пополняют ваши ряды. Как Вы относитесь к прекрасной половине?

Владимир Ващенко:

Просятся и пожары ликвидировать. И ставят нам в пример службы Германии, Канады, где широко используется труд женщин на ликвидации. Но мы пока не готовы, пока мы будем справляться

На фоне зарубежных аналогичных ведомств как наши смотрятся?

Владимир Ващенко:

Нормально смотримся. Даже был на конференции в Женеве и представитель Голландии, который был на наших учебных базах, полигонах, говорил:

«Почему мы не учимся у одной из сильнейших спасательных служб мира, спасателей Беларуси?»

Мне кажется, ещё чему можно поучиться у МЧС, так это креативу. Помню ролик, который набрал много просмотров – предостережение купальщикам в нетрезвом виде. Ждать ли ещё чего-то такого креативного, с юмором?

Владимир Ващенко:

Мне кажется, есть не менее креативные, как вы говорите. Мы постоянно работаем, у нас прекрасные ребята, которые создают, творят и это очень помогает людям и особенно детям. Просто сухой рассказ о безопасности и «спички детям – не игрушки» – это неинтересно.

Когда они в виде игры, тренировок, получают знания практические – это здорово.

Перед профессиональным праздником МЧС объявило конкурс на лучшее селфи-поздравление. Как вы относитесь к селфи?

Владимир Ващенко:

Никак не отношусь, это уже ваше, молодёжное.

А я хотела предложить сделать с нашей командой и, таким образом, поздравить всё МЧС.

Владимир Ващенко:

Не проблема!