Блокбастер на воде, суше и в воздухе: как в Минске спасатели показывали свои умения и технику

Новости Беларуси. Шум моторов, гул лопастей и вой пожарных сирен. В канун профессионального праздника спасателей в столице прошел парад МЧС.

Было задействовано несколько десятков пожарных машин, лодок и катеров.

Яркое зрелище проходило не только на земле и на воде, но и в небе. Не обошлось и без сюрпризов.

Аэродром Липки. Небесный тыл пожарной службы. Их будни: авиапоиск, тушение лесных пожаров в нашей стране и за её пределами, и, конечно, спасение там, где без лётной техники не справиться. Впрочем, сегодня у экипажа – особая миссия.

Выступление авиации МЧС можно назвать изюминкой парада спасателей. На взлетной полосе 5 винтокрылых. Такой мощью ближе к полудню они выдвинулись с аэродрома.

Олег Яковлев, начальник Государственного авиационного аварийно-спасательного учреждения «Авиация»:

Все, кто участвует, относятся к этому с достоинством. Хороший праздник.

Тем временем, в центре Минска всё внимание наземной технике. Здесь и 78-летние образцы, и сошедшие с конвейера в этом году. Всего три десятка машин, прошедших огонь и воду.

Но самое интересное ждало гостей праздника на набережной Свислочи.

После эффектного выступления Роты почетного караула, на глазах изумленной публики развернулся настоящий блокбастер и на воде, и на суше и в воздухе.

Вся техника, за движением которой с восторгом наблюдали минчане, в течение всего дня была в свободном доступе.

Дотянуться до небес в прямом смысле можно было с помощью выдвижной лестницы. Высотой с восемнадцатиэтажный дом, она, просто необходима постоянно растущим ввысь белорусским городам.

Виталий Новицкий, помощник министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Задействуется периодически на различных чрезвычайных ситуациях, связанных именно с пожарами на верхних этажах. К счастью, мы отмечаем, что эти пожары не приводят к катастрофическим последствиям.

Алёна Сырова, СТВ:

А это – Марс-700, судно на воздушной подушке. Оно просто незаменимо во время весеннего половодья, когда поверхность рек превращается в одну сплошную шугу – смесь воды со льдом. Такой катер способен развивать скорость до 60 км в час.

Для тандема кинолога Игоря Апановича и Теодора тоже нет непроходимых мест и нерешаемых задач. На их счету десятки спасенных жизней.

Их команда – член группы ООН по поиску и спасению. Таких всего 20 в мире.

Игорь Апанович, начальник кинологической службы Республиканского отряда специального назначения МЧС Республики Беларусь:

Это – мой боевой товарищ по кличке Тео. Ему 3,5 года. Он очень послушный, покладистый. И, в том числе, очень серьёзный

Сами сотрудники МЧС говорят, что сегодняшний праздник – вовсе не демонстрация достижений, а попытка обратить внимание белорусов на свою безопасность. Ведь каждая победа спасателя неразрывно связана с чьим-то горем или чрезвычайной ситуацией.