Белорусские операторы сотовой связи смогут выдавать микрозаймы

Операторы сотовой связи смогут предоставлять микрозаймы. Речь идет о сумме до 200 базовых величин и безналичном способе. Соответствующие изменения прописаны в Указе Президента, который Александр Лукашенко подписал на этой неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нововведения также касаются работы ломбардов. Для них устанавливаются дополнительные требования. В первую очередь, чтобы обеспечить большую защищенность граждан. В частности, проще станет урегулировать вопрос, когда вещь в ломбард приносил не законный владелец, а тот, кто получил ее мошенническим способом.

Николай Дик, заместитель начальника главного управления регулирования некредитных финансовых организаций и инвестиционных операций Национального банка Беларуси:

В случае, если добросовестным приобретателем куплен предмет залога, но в какой-то момент приходит законный владелец и истребует этот предмет обратно, ломбард должен будет возместить убытки добросовестному приобретателю. Так как недостаточно проконтролировал в своем бизнес-процессе момент подтверждения, что предмет залога действительно принадлежал тому лицу, которое оставило этот предмет залога.

Что касается заемщиков от 14 до 18 лет, то для получения микрозайма им нужно будет предоставить письменное согласие родителей или опекунов. К слову, такой способ кредитования пользуется популярностью у белорусов. В стране действует около 800 точек по выдаче микрозаймов.